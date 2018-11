Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aberdeen Standard Investments (ASI) va augmenter de manière significative ses investissements dans l'immobilier résidentiel au cours des quatre prochaines années, a annoncé son co-responsable de l'immobilier Pertti Vanhanen. 2 milliards d’euros supplémentaires vont y être investis.L'expansion des activités d'immobilier résidentiel du groupe a été amorcée cette année avec le lancement et la deuxième clôture de son premier fonds immobilier résidentiel paneuropéen : Aberdeen Standard Pan-European Residential Property Fund (Apser). Les fonds mobilisés depuis son lancement s'élèvent aujourd'hui à 398,2 millions d'euros, l'objectif étant d'atteindre 1,5 milliard d'euros d'actifs sous gestion à moyen terme.Pertti Vanhanen, Co-Head of Real Estate chez Aberdeen Standard Investments, a déclaré : " Il est clair que, depuis un certain temps, la demande d'immeubles locatifs de qualité dépasse la demande dans les villes européennes. (…) Une grande partie de notre stratégie consiste à renforcer notre présence en Europe en lançant de nouveaux produits et en obtenant plus de mandats.Le lancement réussi d'Asper et d'autres fonds en Europe, ainsi que l'augmentation prévue des investissements immobiliers résidentiels, font partie d'un plan ambitieux lancé par le Groupe pour doubler le total de ses actifs immobiliers sous gestion - 49 milliards d'euros aujourd'hui - d'ici 2025.