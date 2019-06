Aberdeen Standard Investments (ASI) renforce son équipe ESG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aberdeen Standard Investments (ASI) a renforcé son équipe ESG en nommant Bill Hartnett au poste de ESG Investment Director. Bill reportera à Euan Stirling, Global Head of Stewardship and ESG Investment, sera basé à Londres et aura pour mission de venir en appui des équipes de gestion dédiées aux marchés émergents et à la région Asie-Pacifique.Son rôle sera d'analyser des facteurs spécifiques à la bonne gestion et à la performance environnementale et sociale des entreprises présentes dans nos portefeuilles, ainsi que l'efficacité de leur structure de gouvernance à long terme.Bill possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement responsable et de l'actionnariat actif, ayant tenu des postes dans la gestion d'actifs, la recherche et l'actionnariat.Avant de rejoindre ASI, il était en charge de l'investissement responsable du Fonds de retraite australien, Local Government Super (LGS). Chez LGS, Bill était chargé de veiller à ce que 12 milliards de dollars australiens d'actifs de retraite soient investis de manière responsable tout en optimisant leur potentiel de performance durable à long terme.