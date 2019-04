Aberdeen Standard Investments annonce 5 recrutements à Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aberdeen Standard Investments (ASI) annonce l’expansion de son bureau parisien avec le recrutement de cinq collaborateurs sur ses expertises en Immobilier, Infrastructure et Marketing. Vincent Moulard est nommé au poste de Head of Transactions and Portfolio Management – France. Fort de plus de vingt ans d’expérience dans le secteur, notamment chez UBS et Gecina, Vincent aura pour rôle de renforcer l’empreinte du groupe sur le marché français qui est l’un des plus stratégiques en Europe.De nouveaux recrutements viendront compléter l'équipe de Vincent dans les mois à venir.Charlotte Bouillet rejoint quant à elle l'équipe immobilière des Fund Managers basée à Paris, en tant que Fund Analyst. Elle a précédemment travaillé chez KPMG puis chez Proudreed. En amont de ces arrivées, le bureau français du groupe a également vu ses rangs se renforcer avec l'arrivée d'Olivier Rossi en tant qu'Investment Manager au sein de l'équipe Infrastructure. Olivier a précédemment travaillé chez Crédit Agricole CIB puis pour le Groupe Vinci.Par ailleurs, l'entité française d'ASI a enregistré l'arrivée de deux nouvelles recrues dans l'équipe Marketing EMEA, avec la nomination d'Aine Laverty au poste de Marketing Executive – EMEA ex. UK et de Valérie Wirja au poste de Senior Marketing Executive – France. Aine a précédemment travaillé au siège écossais de Standard Life et Valérie a travaillé chez Lyxor Asset Management.Sandra Craignou, Head of Aberdeen Standard Investments – France ajoute : " Le développement du bureau parisien d'Aberdeen Standard Investments illustre nos ambitions de croissance sur le marché français et permettra à la société de mieux répondre aux besoins de ses clients à long terme. A ce jour*, 31 collaborateurs composent notre équipe française. "