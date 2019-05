Aberdeen Standard Investments lance un fonds de dette émergente durable et responsable

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aberdeen Standard Investments (ASI) a lancé un fonds obligataire axé sur la dette émergente qui présente une dimension environnementale, sociale, de gouvernance et politique. Le fonds Emerging Market Debt Sustainable and Responsible Investment Fund n’investira que dans des obligations souveraines ou quasi souveraines libellées en devises fortes. En raison des différences d’analyse et d’engagement avec les pays plutôt qu’avec les entreprises, un processus de gouvernance formel a été mis en place.Edwin Gutierrez, Head of Emerging Market Sovereign Debt chez Aberdeen Standard Investments, déclare : " De nombreuses institutions sont sous-investies au sein de cette classe d'actifs. Or, elles offrent des arguments convaincants pouvant inciter les investisseurs à augmenter leur exposition aux obligations émergentes. Compte tenu des difficultés persistantes dans les pays développés, il semble évident que les investisseurs devraient chercher à diversifier leur portefeuille obligataire dans les régions du monde où la croissance est la plus forte. "Le fonds est autorisé à la commercialisation en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.