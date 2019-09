Aberdeen Standard Investments rassemble ses activités de marchés privés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aberdeen Standard Investments (ASI) annonce le regroupement de ses activités de marchés privés : infrastructures, ressources naturelles, dette privée, private equity et immobilier. ASI gère plus de 60 milliards de livres dans ce domaine pour le compte de clients répartis à travers le monde. ASI est notamment le plus grand gérant immobilier au Royaume-Uni et se classe dans le trio de tête en Europe.ASI continue également d'observer une forte croissance sur le segment de la dette privée, qui est partie intégrante de son expertise en gestion obligataire au sens large.Peter McKellar devient ainsi Global Head of Private Markets et sera en charge de fixer les orientations stratégiques pour l'ensemble du pôle. Neil Slater a quant à lui été nommé Deputy Head of Private Markets. En sus de cette fonction, Neil Slater supervisera également l'activité immobilière en tant que Global Head of Real Estate. Il succède ainsi à David Paine et Pertti Vanhanen, actuellement Global Co-Heads of Real Estate, qui quitteront leurs fonctions.