Aberdeen Standard Investments (ASI) a élargi son équipe d'investissement asiatique avec le recrutement de quatre gérants de portefeuille à Shanghai et Hong Kong, renforçant ainsi son expertise en obligations et actions chinoises. Edmund Goh, gérant d'obligations asiatiques, a été transféré de Singapour à Shanghai. Edmund Goh a rejoint l'équipe d'ASI en 2011, avec un focus particulier sur les titres souverains et le crédit chinois.Aaron Ni intègre l'équipe de Shanghai en tant que gérant, chargé de couvrir le crédit onshore en Chine. Il travaillait précédemment chez Ping An Asset Management, où il s'était spécialisé dans l'analyse crédit.Alec Jin a été nommé gérant au sein de l'équipe actions asiatiques. Basé à Hong Kong, il couvre les actions cotées en Chine et à Hong Kong. Il était précédemment Director au sein de l'équipe de leverage finance chez Standard Chartered Bank.Stella Li est quant à elle basée à Shanghai, où elle occupe le poste de gérante actions chinoises. Auparavant analyste actions chez Macquarie Securities, elle approfondira chez ASI les recherches de l'équipe sur l'univers des actions chinoises.Adam McCabe, Head of Asian Fixed Income chez Aberdeen Standard Investments, commente " Le marché onshore des obligations chinoises, d'une valeur de 12 000 milliards de dollars, est le troisième marché le plus important au monde. La demande pour les obligations chinoises ne fera qu'augmenter au fur et à mesure que le pays sera inclus dans des indices internationaux plus larges ".Hugh Young, Head of Asia Pacific, conclut : " Étant l'un des premiers investisseurs mondiaux en Chine, nous sommes témoins du potentiel de croissance des actions et obligations onshore chinoises de qualité et estimons qu'elles joueront un rôle de plus en plus important dans la diversification des portefeuilles internationaux ".