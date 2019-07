Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aberdeen Standard Investments (ASI) a étoffé son fonds immobilier résidentiel paneuropéen (ASPER) SICAV-RAIF en investissant dans un programme immobilier résidentiel récent en Suède. Grâce à cette dernière acquisition, le fonds offre désormais une diversification à travers 27 actifs immobiliers répartis dans six pays, ce qui porte sa valorisation à plus de 750 millions d’euros." Les immeubles, situés dans trois des municipalités les plus prisées de Stockholm – Lidingö, Täby et Sundbyberg – comprennent 376 appartements et quelques locaux commerciaux et places de parking supplémentaires répartis sur une surface locative totale d'environ 24 200 mètres carrés ", indique la société de gestion immobilière.Ces développements immobiliers ont été réalisés par JM, l'un des principaux promoteurs scandinaves en termes de logements et de zones résidentielles, et achevés en 2016 et 2019. Le troisième programme devrait être achevé en 2021.