Le contexte actuel de la guerre d'Israël avec le Hamas, qui maintient la prime de risque du pays à un niveau élevé, ainsi que l'inflation persistante, rendent difficile une réduction des taux d'intérêt dans un avenir proche, a déclaré lundi le vice-gouverneur de la Banque d'Israël, Andrew Abir.

"S'il n'y avait pas eu la guerre, les taux d'intérêt auraient été considérablement plus bas aujourd'hui", a déclaré M. Abir à Reuters, après que la banque centrale a maintenu ses taux d'intérêt pour la quatrième fois consécutive. "Le risque géopolitique nous a mis dans une situation où nous devons être très prudents en matière de politique monétaire... Et la trajectoire de l'inflation a certainement été plus élevée qu'elle ne l'aurait été dans d'autres circonstances.