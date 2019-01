Abivax : organise un événement KOL à Genève concernant son candidat thérapeutique ABX464 pour la rectocolite hémorragique

ABX464 a montré des améliorations statistiquement significatives basées sur des critères cliniques et endoscopiques dans la rectocolite hémorragique au cours d’un essai récent de Phase 2a

Le Professeur Dr Ian McGowan, leader d'opinion, et l’équipe dirigeante d'Abivax feront une présentation et répondront aux questions

Cette présentation sera également accessible en direct et en rediffusion par Webcast

Abivax (Paris:ABVX) (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie innovante ciblant le système immunitaire pour développer un traitement contre les maladies inflammatoires/auto-immunes, les maladies infectieuses ainsi que le cancer, annonce qu’un évènement regroupant les leaders d’opinions et consacré à une nouvelle approche potentielle pour traiter les maladies inflammatoires, sera organisé à Genève (Suisse).

Les détails de l'événement sont les suivants :

Date et Heure : Mercredi 30 janvier 2019 12h15 CET - Enregistrement 12h30 à 14h00 CET - Présentations

Information pour le Webcast: Pour les personnes ne pouvant pas assister à l’évènement, une diffusion en direct et une rediffusion seront accessibles via le lien http://abivax.streameo.info/live.html

Information pour la session de questions/réponses : Si vous souhaitez poser une question lors de la séance de questions/réponses en direct, vous pouvez soumettre votre demande par voie électronique au cours de la diffusion web.

La réunion comprendra une présentation du leader d’opinion Professeur Dr Ian McGowan, MB ChB DPhil, MD du FRCP (Ecole de Médecine Miller, Université de Miami) et de l'équipe dirigeante d'Abivax, qui apportera des précisions sur le passage des activités VIH à celles de la rectocolite hémorragique (RCH). Seront également présentées les analyses de données cliniques positives résultant d’un essai clinique de Phase 2a réalisé chez des patients atteints de rectocolite hémorragique. ABX464 a amélioré de façon statistiquement significative les paramètres cliniques et endoscopiques dans le cadre de l’essai clinique européen contrôlé contre placebo mené auprès de 32 patients atteints de RCH.

ABX464, une petite molécule, modulatrice de la biogenèse de l'ARN, administrée oralement quotidiennement a confirmé, au cours de divers essais cliniques de Phase 2a, être le premier traitement permettant de réduire le réservoir de VIH dans le sang et les tissus intestinaux de patients contrôlés atteints du VIH. Au cours de ces études, le composé a également démontré un puissant effet anti-inflammatoire offrant un large potentiel pour le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH), de la maladie de Crohn, de la polyarthrite rhumatoïde (PR), de la sclérose en plaques et d’autres maladies inflammatoires.

« Étant donné que le mode d’action d’ABX464 représente une approche novatrice en matière de traitement des maladies inflammatoires, nous nous réjouissons par avance d’une intervention marquante du Professeur Dr McGowan, gastro-entérologue diplômé spécialiste mondialement reconnu de l’immunité des muqueuses » indique le Pr Hartmut Ehrlich, Directeur Général d'Abivax. « Nous avons déjà démontré qu'ABX464 est le premier traitement permettant de réduire le réservoir de VIH dans le sang et les tissus intestinaux de patients « contrôlés » atteints du VIH. Il a également un puissant effet anti-inflammatoire, qui présente un potentiel très large pour le traitement de la rectocolite hémorragique, de la maladie de Crohn, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques et d’autres maladies inflammatoires ».

Le Dr Ian McGowan est actuellement professeur de médecine à l’école de Médecine Miller de l'Université de Miami. De 2007 à 2018, il a été professeur de médecine au sein du service de gastroentérologie, d'hépatologie et de nutrition de la faculté de médecine de l'Université de Pittsburgh et, auparavant, professeur de médecine à l'UCLA de Los Angeles. Son domaine de recherche principal est la pathogenèse muqueuse dans le cadre du VIH mais aussi de la maladie inflammatoire de l'intestin. Il est diplômé en médecine de l'Université de Liverpool (Royaume-Uni) et est également titulaire d'un doctorat de l'Université d'Oxford (en immunologie des muqueuses) et de la Liverpool School of Tropical Medicine (pour le développement de médicaments). Il a été consultant pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et pour les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et a été président du Comité consultatif sur les médicaments antiviraux de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. En 2018, il a été nommé Directeur Scientifique d'Orion Biotechnology, une société canadienne de biotechnologie qui développe des antagonistes du CCR5 en tant qu'agents thérapeutiques dans les domaines de la prévention du VIH, de l'oncologie et de la neuro-inflammation.

Les présentations et les discussions seront en anglais. Le Professeur Dr McGowan sera disponible pour répondre aux questions après le déjeuner. L’équipe dirigeante d’Abivax donnera un aperçu sur les données récentes de la Phase 2a menée pour la rectocolite hémorragique et les projets de la société pour ABX464. Seront également abordés le démarrage imminent d’un essai de Phase 2b de 232 patients dans la RCH et les essais cliniques de phase 2a à venir pour la maladie de Crohn et dans la polyarthrite rhumatoïde. L’équipe Abivax répondra également aux questions qui pourront également être soumises par voie électronique via la diffusion Web.

