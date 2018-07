Abivax sponsorise une Bourse de Recherche pour les projets de guérison du VIH

ABIVAX collabore avec l'International Aids Society (IAS) pour soutenir la recherche sur la guérison du VIH.

Le prix commémore le Prof. Mark Wainberg, ancien Président de l'IAS et membre du Conseil Scientifique d'ABIVAX

Le premier lauréat est le Dr. Paradise Madlala, chercheur à l’Université de KwaZulu-Natal, Afrique du Sud

ABIVAX (Paris:ABVX) (Euronext Paris: FR0012333284 – ABVX), société de biotechnologie innovante ciblant le système immunitaire pour développer des traitements contre des maladies virales et inflammatoires ainsi que le cancer, a annoncé aujourd’hui soutenir la Bourse de Recherche de l’Académie Research-for-Cure, qui récompensera annuellement, sur les quatre prochaines années, les projets de recherche de quérison du VIH. La Bourse sera décernée lors de la 22ème Conférence de l'IAS (AIDS 2018) le 24 juillet 2018 à Amsterdam, et plus précisément au cours de la présentation de l’Abstract Track A: « Stratégies de guérison: Pièges, possibilités et promesses » (Mardi 24 juillet, 16h30 - 18h00 - Programme).

La Bourse de Recherche de l’Académie Research-for-Cure résulte d’une collaboration entre ABIVAX et l'International Aids Society (IAS). En tant qu'entreprise pionnière dans la recherche de guérison fonctionnelle du VIH, ABIVAX soutient l’évènement grâce à l’apport d’un montant initial annuel de 10 000 dollars (renouvelé sur une période de quatre ans) en hommage au travail du Prof. Mark Wainberg - ancien Président de l'IAS et membre du Conseil Scientifique d’ABIVAX - dans le domaine des guérisons du VIH.

Le professeur Wainberg, décédé en avril 2017, était très engagé : Il a permis un meilleur accès aux traitements anti-rétroviraux à des millions de personnes atteintes du VIH ou encore du SIDA et a encouragé la recherche dans des environnements à ressources limitées. Il a également été membre du Conseil Scientifique d’ABIVAX depuis sa création en 2013.

« Le travail scientifique révolutionnaire de Mark, en particulier en matière d’étude sur la résistance du VIH et de recherche de traitements contre le virus, combiné à sa passion et à son amitié, restera une source d'inspiration. Nous voulons lui rendre hommage à l’occasion de l’attribution de cette Bourse », a déclaré le Prof. Hartmut Ehrlich, MD, et Directeur Général d'ABIVAX. « En plus de reconnaître et de commémorer les réalisations essentielles du Prof. Wainberg, cette Bourse honore également son premier lauréat, le Dr. Paradise Madlala, que nous sommes heureux de féliciter pour ses découvertes importantes concernant la transcription du VIH et l'infection productive. »

La Bourse de Recherche de l’Académie Research-for-Cure sera décernée chaque année à l’occasion d’une présentation scientifique sur le VIH lors de la Conférence Internationale sur le SIDA (IAS). Le premier lauréat récompensé est Paradise Madlala, chercheur à l'Université du KwaZulu-Natal (Afrique du Sud), et dont les recherches portent sur la caractérisation du promoteur du LTR du VIH-1, essentiel dans la stimulation de la transcription virale et de l'infection productive.

Paradise a été sélectionné parmi les participants de l'Académie Research-for-Cure 2017 et choisi par ses co-présidents: le Prof. Françoise Barré-Sinoussi, lauréate du prix Nobel; le Prof. Steven Deeks, UCSF; et Sharon Lewin, Institut Doherty, Université de Melbourne. La nomination est basée sur l’implication du candidat auprès de l'académie, l’esprit d’équipe dont il fait preuve lors du travail de groupe et enfin son engagement continu dans le domaine de la guérison du VIH.

Le Professeur Lewin, Directrice de l'Institut Doherty de l'Université de Melbourne et Co-Présidente de l’initiative IAS Towards an HIV cure, a déclaré : «En tant que Co-Présidente de l'Académie Research-for-Cure, je suis ravie de voir qu’ABIVAX favorise l’impact des Académies : ABIVAX apporte notamment son aide aux chercheurs ainsi qu’aux scientifiques cliniques spécialistes du VIH dans les environnements à ressources limitées, leur permettant ainsi de prendre part à la recherche d’un traitement contre le VIH. »

