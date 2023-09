Abn Amro IS : " Pause Hawkish pour la Fed après une hausse dovish de la BCE "

Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN AMRO Investment Solutions, a livré hier ses commentaires concernant la réunion de la Fed : " Comme prévu, la Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés, tout en gardant la porte ouverte à d'autres hausses, conformément à ses projections révisées. Les membres du FOMC s'attendent à un taux de chômage plus bas et à une croissance économique plus élevée que prévu. Ils prévoient des taux d'intérêt plus élevés qu'en juin pour 2024 et 2025, avec potentiellement une hausse supplémentaire en 2023 ".



Christophe Boucher ajoute que " Jerome Powell a préparé les marchés à des taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps. Les rendements américains à 2 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2006 après cette réunion hawkish."