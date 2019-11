Abou Dabi : ADNOC et Total innovent dans le domaine de l'acquisition sismique avec l'utilisation de drones et d'un véhicule autonomes

Regulatory News:

ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) et Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annoncent leur collaboration en vue du déploiement à Abou Dabi du premier système automatisé au monde d’acquisition de données sismiques. Ce projet pilote, qui s’appuie sur le système METIS® (Multiphysics Exploration Technology Integrated System) développé par Total, consiste à utiliser des drones et un véhicule autonome pour déposer et récupérer des capteurs sismiques sans intervention humaine, donc à moindre coût. Il sera déployé dans l’Émirat d’Abou Dabi dans le but de contribuer à des campagnes d’exploration et d’appréciation terrestre, une première dans la région.

À la suite d’essais concluants de METIS® menés par Total fin 2017 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce nouveau projet pilote sera mis en oeuvre par ADNOC Onshore afin de tester la polyvalence et la capacité à grande échelle (36 km²) du système dans un environnement désertique. Les capteurs sismiques seront déposés par six drones aériens autonomes, puis récupérés par un véhicule terrestre sans conducteur. Traditionnellement, les capteurs sont déposés et récupérés par des équipes à terre.

« Avec des innovations dans l’acquisition de données sismiques, Total vise à minimiser l’impact des activités pétrolières et à améliorer la qualité des images du sous-sol, tout en accroissant l’efficacité opérationnelle. Nous sommes fiers de pouvoir à nouveau collaborer avec ADNOC et de partager notre expertise et notre savoir-faire technologiques » a déclaré Dominique Janodet, directeur R&D de la branche Exploration & Production de Total. « De plus, METIS® constitue une technologie essentielle pour réduire l’empreinte environnementale de nos campagnes d’exploration et d’évaluation à terre, en ligne avec nos engagements environnementaux et notre ambition de devenir la major de l’énergie responsable. »

« METIS® est une technologie automatisée capable d’effectuer de la prospection sismique dans des environnements comme le désert, qui sont éprouvants à la fois pour les hommes et les équipements. Cette collaboration démontre notre engagement à utiliser une technologie révolutionnaire lors de nos opérations, afin de saisir les opportunités qu’offre la 4e révolution industrielle » a déclaré Alan Nelson, Chief Technology Officer d’ADNOC.

« La finalité de cette collaboration est le développement commun d’un système d’acquisition de données, plus sûr, plus rapide et plus efficace pour l’acquisition d’images sismiques 3D et 4D de haute qualité. Grâce à METIS®, ces données pourront être traitées en temps réel afin de mieux comprendre le sous-sol, de réduire les incertitudes en matière de forage et de géosciences, et d’optimiser la production » a ajouté Khadija Al Daghar, directeur Recherche et Développement Technologique d’ADNOC.

À propos de Total et d’ADNOC

ADNOC et Total collaborent tout au long de la chaîne de valeur du gaz et du pétrole, depuis l’exploration, le développement et la production offshore et onshore, jusqu’au traitement, à la fabrication de produits et à la livraison. En mars 2018, Total a obtenu une participation de 20 % dans la concession offshore d’Umm Shaif et Nasr, de 5 % dans la concession de Lower Zakum et, plus récemment, de 40 % dans la première concession de gaz non conventionnel d’Abou Dabi.

À propos de Total

Total est un acteur incontournable du secteur de l’énergie. Le groupe produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas-carbone. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent en faveur d’une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir le plus grand acteur responsable du secteur de l’énergie.

