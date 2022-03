Abramovitch apparaît aux négociations Ukraine-Russie à Istanbul

Les deux équipes se sont assises face à face à une longue table dans le bureau présidentiel, l'oligarque russe étant assis au premier rang des observateurs et portant un costume bleu, a montré un flux vidéo de la présidence turque.

Depuis le début de la guerre, des signes indiquent qu'Abramovitch cherche à encourager les négociations, et il s'est rendu en Ukraine, en Russie, en Turquie et en Israël en mars. Deux de ses superyachts sont amarrés à des stations balnéaires turques.

Sa présence a déconcerté au moins un diplomate ukrainien, tandis que Moscou a déclaré qu'il ne négociait pas officiellement mais qu'il était plutôt là en tant qu'intermédiaire.

Un porte-parole d'Abramovich n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Des garanties de sécurité et l'organisation d'un cessez-le-feu pour résoudre les problèmes humanitaires étaient en discussion, a déclaré un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l'on saurait d'ici mercredi si les discussions étaient prometteuses.

La Turquie, membre de l'OTAN, partage une frontière maritime avec l'Ukraine et la Russie dans la mer Noire, entretient de bonnes relations avec les deux pays et a proposé de servir de médiateur dans le conflit. Tout en qualifiant l'invasion de Moscou d'inacceptable, Ankara s'est également opposée aux sanctions occidentales.

Dans un discours prononcé avant les pourparlers au bord du détroit du Bosphore, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré aux délégations que le temps était venu d'obtenir des résultats concrets et que des progrès ouvriraient la voie à une rencontre entre les deux dirigeants des pays.

"Il appartient aux parties de mettre fin à cette tragédie. Parvenir à un cessez-le-feu et à la paix le plus rapidement possible est dans l'intérêt de tous", a-t-il déclaré.

"Le processus de négociation, que vous avez mené à bien sous les ordres de vos dirigeants, a suscité des espoirs de paix."

La télévision ukrainienne a déclaré que la réunion avait commencé par "un accueil froid" et sans poignée de main entre les délégations.

Les forces russes ont envahi l'Ukraine le 24 février. Poutine a appelé cela une "opération militaire spéciale" pour démilitariser l'Ukraine. L'Ukraine et l'Occident affirment que Poutine a lancé une guerre d'agression non provoquée.

SUPERYACHTS EN TURQUIE

Commentant la présence d'Abramovitch, l'ambassadeur ukrainien en Grande-Bretagne, Vadym Prystaiko, a déclaré à la BBC : "Je n'ai aucune idée de ce que M. Abramovitch prétend ou fait. Il ne fait pas partie de l'équipe de négociation."

Lors d'une conférence téléphonique, M. Peskov a déclaré aux journalistes qu'Abramovitch n'était pas un membre officiel de la délégation russe aux négociations, mais a reconnu que sa présence sur place permettait de "permettre certains contacts" entre les parties.

Le Kremlin a déclaré qu'il avait joué un rôle précoce dans les pourparlers, mais que le processus relevait désormais des équipes de négociation. Assis à côté du porte-parole d'Erdogan, Abramovich a ajusté ses écouteurs pour écouter le discours du président, a montré la télévision.

Le Wall Bourse Journal et le site d'investigation Bellingcat, citant des personnes au fait de l'affaire, ont déclaré qu'Abramovitch et les négociateurs ukrainiens présentaient des symptômes d'empoisonnement présumé au début du mois après une réunion à Kiev.

Peskov a rejeté les rapports d'empoisonnement comme étant faux et faisant partie d'une "guerre de l'information".

L'Occident a imposé de lourdes sanctions à Abramovitch et à d'autres milliardaires, entreprises et fonctionnaires russes, dans le but de forcer Poutine à se retirer d'Ukraine.

Abramovitch avait cherché à vendre son club de football anglais Chelsea, un processus qui lui a été retiré des mains par le gouvernement britannique lorsqu'il l'a mis sur liste noire.

Des superyachts qui lui sont liés, d'une valeur totale estimée à 1,2 milliard de dollars, sont amarrés à Bodrum et Marmaris, dans le sud-ouest de la Turquie, depuis la semaine dernière. Des sources ont déclaré que lui et d'autres Russes fortunés cherchaient à investir en Turquie compte tenu des sanctions imposées ailleurs.

Son potentiel en tant que havre de paix pour les investissements russes soulève des risques pour le gouvernement, les banques et les entreprises de Turquie qui pourraient être pénalisés si les États-Unis et d'autres pays font pression sur Moscou avec des sanctions "secondaires" plus larges.