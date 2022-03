Abramovitch et des négociateurs ukrainiens ont présenté des symptômes d'empoisonnement - médias

28 mars (Reuters) - L'homme d'affaires russe Roman Abramovitch et des négociateurs ukrainiens ont présenté ce mois-ci des symptômes d'un possible empoisonnement après une réunion à Kyiv, rapportent lundi le Wall Street Journal et le site d'investigation Bellingcat, citant des sources informées de la situation.

Des responsables ukrainiens ont minimisé ces affirmations.

Interrogé au sujet d'un éventuel empoisonnement, le négociateur ukrainien Mikhaïlo Podolyak a jugé qu'"il y a beaucoup de spéculations, diverses théories complotistes".

Autre membre de l'équipe de négociation de l'Ukraine, Roustem Oumerov a invité à se méfier des "informations non vérifiées". Ce député Tatar de Crimée fait partie des personnes citées par le Wall Street Journal comme ayant présenté des symptômes d'empoisonnement.

D'après un responsable américain, les informations dont disposent les services de renseignement donnent fortement à penser que les maux dont ont souffert Roman Abramovitch et les négociateurs ukrainiens sont dus à des facteurs liés à leur "environnement" et pas à un empoisonnement.

L'homme d'affaires, qui a accepté une demande ukrainienne de contribuer aux efforts pour parvenir à une issue négociée au conflit déclenché par l'invasion russe en Ukraine, et au moins deux membres importants de l'équipe de négociation ukrainienne ont souffert de rougeurs et d'irritations aux yeux ainsi que de problèmes de peau au visage et aux mains, selon le Wall Street Journal.

L'état de santé de l'oligarque et des négociateurs ukrainiens s'est amélioré et ils ne sont pas en danger, poursuit le journal.

Une source a confirmé l'incident à Reuters mais a dit que cela n'avait pas empêché Roman Abramovitch de continuer à travailler.

Bellingcat rapporte pour sa part que des experts ayant étudié cet incident ont conclu que la cause la plus probable était un "empoisonnement avec une arme chimique non identifiée".

Citant ces experts, Bellingcat ajoute que le dosage et le type de produit utilisé n'entraînaient pas de risque mortel et "étaient le plus probablement destinés à faire peur aux victimes plutôt qu'à provoquer des dommages irréversibles".

D'après le Kremlin, Roman Abramovitch a joué un rôle de médiation au début des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie mais le processus est désormais entre les mains des deux équipes de négociateurs.

La Russie qualifie son invasion de l'Ukraine, lancée le 24 février, d'"opération militaire spéciale" destinée à démilitariser et "dénazifier" son voisin. L'Ukraine et les pays occidentaux dénoncent une agression non provoquée.

