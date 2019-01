Abus-Le pape appelle les évêques américains à l'union

CITE DU VATICAN, 3 janvier (Reuters) - Le pape François invite, dans une longue lettre, les évêques américains à faire preuve d'unité face à "la crise de crédibilité" provoquée par la révélation d'abus sexuels impliquant des religieux aux Etats-Unis.

Les évêques américains sont réunis en retraite spirituelle pour une semaine afin d'"affronter et répondre d'une façon évangélique à la crise de crédibilité" que traverse l'Eglise.

"Je désire vous être plus proche, et, comme frère, réfléchir et partager certains aspects que je considère importants, et aussi vous stimuler dans la prière et dans les pas que vous faites dans la lutte contre 'la culture de l'abus'", leur écrit le pape.

Il déplore dans sa lettre la façon malheureuse dont ces affaires d'abus sexuels, "ces péchés et ces crimes", ont été traitées, et notamment les "efforts qui ont été faits pour les nier ou pour les cacher".

Les chefs des conférences épiscopales, des dizaines d'experts et des dirigeants de congrégations religieuses ont été convoqués du 21 au 24 février à Rome pour une conférence extraordinaire consacrée à la question des abus sexuels. (Crispian Balmer; Guy Kerivel pour le service français)