Accalmie à Wall Street à la fin d'un mois difficile

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé un mois d'octobre particulièrement chahuté sur une note positive mercredi, poursuivant son rebond à la faveur de résultats d'entreprises et d'indicateurs encourageants sur l'économie des Etats-Unis.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,97% pour terminer à 25.115,76 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 2,01% pour clôturer à 7.305,90 points.

L'indice élargi S&P 500 a pris 1,08% à 2.711,68 points.

"Après un mois d'octobre assez effrayant, on finit les deux derniers jours sur une petite douceur", a commenté Brian Battle, de Performance Trust Capital Partners. Mais ce rebond "est à la mesure des pertes qu'on a encaissées plus tôt dans le mois."

Même en prenant en compte l'embellie des deux derniers jours, les indices restent en effet en forte baisse sur le mois: le Nasdaq finit sur une perte mensuelle de 9,2%, sa pire dégringolade mensuelle depuis 2008, tandis que le S&P 500 (-6,9%) subit son plus fort repli mensuel depuis 2011 et le Dow Jones (-5,1%) depuis début 2016.

Prudence avant les élections

"Les marchés restent empreints de prudence mais après avoir subi de forts mouvements baissiers, les investisseurs commencent à entrevoir une éclaircie", a estimé Nate Thooft de Manuflie Asset Management.

"Le fait est que les économies mondiales, en particulier aux Etats-Unis, restent en forme et que la saison des résultats est encourageante", a-t-il relevé.

Les chiffres trimestriels de Facebook (+3,81%) et General Motors (+9,09%) ont été particulièrement bien accueillis mercredi.

Même si le chiffre d'affaires et le nombre d'usagers de Facebook ont une nouvelle fois déçu les marchés, les investisseurs s'attendaient à ce ralentissement généralisé, et le bénéfice ajusté a dépassé les attentes des analystes.

General Motors (GM) a de son côté annoncé un bénéfice important alimenté par une solide demande pour ses opulentes Cadillac en Chine et ses pickups et 4X4 de ville aux Etats-Unis.

La biotech Amgen est montée de 1,96% après avoir dépassé les attentes des analystes.

Electronic Arts a en revanche vu son titre chuter de 4,06%, les prévisions de ventes de l'éditeur de jeux vidéo pour les fêtes ayant déçu les investisseurs.

Un indicateur de bonne tenue sur l'emploi a aussi alimenté l'optimisme du marché mercredi: le secteur privé aux Etats-Unis a embauché plus que prévu par les analystes en octobre, selon les données de l'enquête mensuelle d'ADP. De bon augure avant la publication du rapport officiel mensuel attendu vendredi.

Le sursaut de Wall Street est également tiré par les vedettes de la technologie, dont la piètre performance avait plombé la tendance ces dernières semaines. Netflix est ainsi monté de 5,59% et Amazon de 4,42%.

Si les brusques revirements du marché ne traduisent pas forcément des changements fondamentaux sur la santé de l'économie, "octobre a permis de remettre un peu les pendules à l'heure et de se concentrer sur la valorisation réelle des entreprises", selon Brian Battle. Avec la saison des résultats, "on a pu entendre de la bouche même des dirigeants de sociétés comment ils envisageaient l'avenir", a-t-il ajouté.

Les échanges devraient toutefois rester selon lui indécis jusqu'aux élections législatives du 6 novembre aux Etats-Unis.

Depuis l'arrivée du président républicain Donald Trump, "on a eu de grandes réformes abaissant les impôts et diminuant les réglementations, deux éléments dont le marché a bien profité", a-t-il souligné. Les investisseurs s'interrogent selon lui sur l'avenir de ces réformes si la Chambre des représentants devait passer sous contrôle démocrate.

Le marché obligataire se tendait: le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis montait vers 20H30 GMT à 3,145%, contre 3,123% mardi soir, et celui sur la dette à 30 ans à 3,390%, contre 3,364% la veille.

