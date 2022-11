Accélération des nouvelles immatriculations en octobre

Zurich (awp) - Le marché automobile en Suisse et au Liechtenstein est resté orienté à la hausse en octobre. La faîtière Auto-Suisse relève que les difficultés de livraison, causées par la pénurie de puces et de composants suite à la pandémie et à la guerre en Ukraine, pourraient être dépassées.

En octobre, les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 14,1% sur un an à 14'185 véhicules. Le creux de la vague semble avoir été surpassé et le retard cumulé par rapport à l'exercice précédent de l'ordre de 7,9% pourrait être rattrapé d'ici la fin de l'année, a indiqué mercredi l'association des importateurs suisses d'automobiles.

Le problème d'approvisionnement en pièces des constructeurs automobiles s'atténue, même si "un niveau normal" en la matière n'a pas encore été retrouvé, relève le porte-parole d'auto-suisse, Christoph Wolnik, cité dans le communiqué.

De janvier à octobre, la part des marché des propulsions alternatives s'est portée à 49,9% (contre 42,4% pour la période correspondante de 2021). Les motorisations alternatives se répartissent à part égales entre voitures hybrides non rechargeables sur le réseau électrique (24,9 %) et en voitures "enfichables", dont les voitures électriques représentent 16,1% et les hybrides "plug-in" 8,3%.

Le reste des immatriculations alternatives se répartissent entre propulsions à gaz, à hydrogène et autres. Avec 38,5%, les véhicules à essence représentent toujours la majeure partie du marché, les voitures diesel atteignent une part de 12,1 % des mises en circulation.

ib/vj