Zurich (awp) - Le nombre de faillites d'entreprises a continué d'accélérer en Suisse, affichant une forte progression de 16% entre janvier et fin juillet. La hausse a été particulièrement marquée dans l'Espace Mittelland et à Zurich.

Sur les sept premiers mois de 2023, quelque 2998 sociétés se sont déclarées en faillite, a détaillé jeudi le spécialiste des informations d'entreprises Dun & Bradstreet dans une étude. Une hausse supérieure à la moyenne a été constatée dans l'Espace Mittelland (+22%), ainsi qu'à Zurich et dans le nord-ouest du pays (+18%).

Au seul mois de juillet, la hausse des faillites a atteint 1% à 353 firmes en cessation de paiement.

Les créations de sociétés ont pour leur part augmenté de 4% à 30'817 nouvelles entités commerciales entre janvier et juillet. De fortes hausses ont été constatées dans l'Espace Mittelland et le nord-ouest de la Suisse, tandis que la progression a été inférieure à la moyenne à Zurich (+3%) et en repli à Genève (-1%).

