Accident entre deux avions du corps des Marines US au large du Japon

WASHINGTON/TOKYO, 6 décembre (Reuters) - Six membres du corps américain des Marines étaient portés disparus jeudi après que deux avions de chasse américains sont entrés en collision lors d'un exercice de ravitaillement en vol au large du Japon, a-t-on appris auprès de représentants américains.

Des opérations de recherche et de secours ont débuté, ont déclaré des représentants américains et japonais.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré avoir secouru l'un des sept membres du corps des Marines qui étaient présents dans les deux appareils au moment de l'accident et que celui-ci se trouvait dans un état stable.

"L'incident est regrettable, mais notre priorité actuelle concerne les opérations de secours", a déclaré le ministre japonais de la Défense lors d'une conférence de presse.

"Le Japon réagira de manière appropriée une fois que les circonstances de l'incident seront dévoilées", a ajouté Takeshi Iwaya.

Dans un communiqué, le corps américain des Marines a déclaré que l'incident s'était produit à 17h00 GMT mercredi, à environ 322 km au large du Japon.

Un avion de chasse F/A-18 Hornet et un avion de ravitaillement KC-130 Hercules ont décollé de la station Iwakuni et réalisaient un entraînement de routine quand il y a eu un "incident", a-t-il ajouté, sans davantage de précision.

Selon un représentant américain s'exprimant sous couvert d'anonymat, l'accident s'est produit lors d'un exercice de ravitaillement.

Les représentants s'étant exprimés auprès de Reuters n'étaient pas certains des circonstances de l'incident mais aucun d'entre eux ne suspectaient un acte criminel.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incident. (Phil Stewart et Idrees Ali à Washington, Kaori Kaneko et Tim Kelly à Tokyo; Jean Terzian pour le service français)