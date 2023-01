Accor cède le solde de sa participation dans H World Group pour 460 millions de dollars

Accor a réalisé la cession de sa participation résiduelle de 3,3% dans H World Group Limited, qui portait auparavant le nom de Huazhu Group Limited, pour 460 millions de dollars. Cette transaction permet de finaliser la création de valeur de l’investissement initié en 2016. La valeur de cession cumulée depuis 2019 atteint 1,2 milliard de dollars, à comparer à un investissement initial de moins de 200 millions de dollars. Ceci contribue à la stratégie « asset-light » de simplification du bilan du groupe. À l’issue de cette opération, Accor ne détient plus aucun titre du capital de H World.



Accor et H World Group Limited poursuivent leur partenariat " fructueux et la dynamique de croissance initiée en 2016 ". L'accord de master-franchise a permis l'ouverture en Chine de 450 hôtels économiques et milieu de gamme, principalement sous les marques ibis, Novotel et Mercure. 190 ouvertures d'hôtels supplémentaires actuellement dans le pipeline sont prévues sur les 3 prochaines années.