Accor a déclaré que l'opération valorise Ennismore, connu pour ses hôtels Hoxton à Londres et à New York et ses bars sur les toits de Paris, à plus de 2 milliards d'euros, montrant ainsi l'intérêt croissant pour les marques d'art de vivre haut de gamme, même si le coût de la vie s'envole.

(1 $ = 0,9494 euros)