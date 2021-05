Accord AT&T-Discovery pour créer un nouveau géant des médias

(Reuters) -Le groupe américain de télécommunications AT&T a annoncé lundi avoir conclu un accord avec l'opérateur de réseaux câblés et de services en ligne Discovery sur le rapprochement de leurs activités de médias.

AT&T, qui possède entre autres HBO, CNN et les studios de cinéma Warner Bros, recevra environ 43 milliards de dollars (35,3 milliards d'euros) en échange de l'apport de ses actifs dans les médias au nouvel ensemble.

Le projet, s'il aboutit, réunira ainsi l'un des plus puissants studios hollywoodiens, qui détient des franchises telles qu'Harry Potter et Batman, et le catalogue de chaînes thématiques de Discovery, qui couvre aussi bien la nature et la science que la cuisine et la décoration.

L'opération signe aussi la fin de la stratégie de convergence entre télécommunications et médias - soit entre "tuyaux" et contenus - qui avait conduit AT&T à débourser 108,7 milliards de dollars pour racheter le conglomérat Time Warner en 2018.

La validité de cette stratégie a été remise en cause par l'essor du "streaming" face à des spécialistes comme Netflix ou Walt Disney, au moment où les opérateurs de télécommunications doivent investir massivement dans le déploiement des réseaux mobiles de cinquième génération (5G).

Les modalités financières de l'accord prévoient que les 43 milliards promis à AT&T lui seront payés en numéraire et en titres de dettes. Les actionnaires actuels d'AT&T détiendraient 71% du nouvel ensemble, ceux de Discovery 29%.

(Kenneth Li à New York et Subrat Patnaik à Bangalore, version française Marc Angrand)