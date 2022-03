Accord USA-UE sur des livraisons supplémentaires de GNL pour l'Europe

par Jarrett Renshaw et Philip Blenkinsop

BRUXELLES, 25 mars (Reuters) - L'Union européenne et les Etats-Unis ont officialisé vendredi un accord sur des livraisons américaines supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'Europe, alors que les dirigeants des Vingt-Sept réunis à Bruxelles continuent de discuter de la réduction de la dépendance de l'UE aux hydrocarbures russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Les Etats-Unis vont oeuvrer avec leurs partenaires internationaux et faire leur maximum pour pouvoir fournir 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de GNL au marché européen en 2022, avec des hausses supplémentaires attendues à l'avenir", peut-on lire dans une note d'information diffusée par la Maison blanche.

A plus long terme, l'objectif est que le volume supplémentaire des livraisons américaines de GNL s'établisse à environ 50 milliards de mètres cubes chaque année, est-il précisé dans ce document.

L'annonce de cet accord à l'occasion d'une visite du président des Etats-Unis Joe Biden à Bruxelles, intervient au lendemain de la tenue de trois sommets à Bruxelles (Otan, G7 et UE) en présence de Joe Biden, au cours desquels les dirigeants occidentaux ont annoncé un renforcement de leur aide militaire à l'Ukraine. (Rédigé par John Chalmers et Ingrid Melander ; version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)