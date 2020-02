Accord USA-taliban sur le retrait américain d'Afghanistan

DOHA, 29 février (Reuters) - Les Etats-Unis et les taliban afghans ont signé samedi à Doha un accord qui doit ouvrir la voie au retrait des troupes américaines d'Afghanistan et à des négociations de paix entre les insurgés islamistes et le gouvernement de Kaboul.

Dans une déclaration rendue publique peu avant la cérémonie de signature au Qatar, les Etats-Unis ont déclaré qu'ils comptaient retirer leurs troupes dans un délai de 14 mois si les taliban tiennent leurs engagements. (Bureau de Doha, version française Jean-Stéphane Brosse)