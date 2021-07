Accord à l'OCDE sur un taux minimal de 15% d'impôt sur les sociétés

par Jean Terzian et Leigh Thomas

PARIS, 1er juillet (Reuters) - La plupart des pays négociant une réforme de la fiscalité internationale des entreprises sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont annoncé jeudi avoir conclu un accord prévoyant un taux minimal d'imposition des entreprises d'au moins 15%.

Cet accord, obtenu à l'issue de deux jours de discussions, permet aussi à chaque pays de taxer les bénéfices réalisés sur son territoire par les entreprises affichant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et dont la rentabilité est supérieure à 10%, est-il précisé dans un communiqué commun.

Le président américain Joe Biden, dont l'administration a poussé en faveur d'une telle réforme, s'est félicité de l'accord conclu jeudi.

"Avec un impôt minimal mondial en vigueur, les entreprises multinationales ne seront plus en mesures de dresser les pays les uns contre les autres dans une tentative destinée à pousser vers le bas les taux d'imposition et protéger leurs bénéfices au détriment des revenus publics", a dit le locataire de la Maison blanche dans un communiqué.

A Paris, le ministre français de l'Economie et des Finances a salué une "avancée majeure".

Il s'agit de "l'accord fiscal international le plus important conclu depuis un siècle", a dit Bruno Le Maire lors d'une déclaration devant la presse.

"Le G7 a donné une impulsion décisive mais nous passons maintenant un accord entre 130 pays, qui fait tout son poids, toute sa valeur, un accord qui inclut notamment la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie", a-t-il ajouté.

Bruno Le Maire a fait savoir qu'il allait continuer, à la demande du président Emmanuel Macron, à échanger avec ses homologues européens et mondiaux "pour convaincre les derniers pays réticents" en amont de la réunion des ministres des Finances du G20, les 9 et 10 juillet, à Venise en Italie.

L'ACCORD INCLUT BIEN LES "GAFA"

Les services financiers réglementés sont exclus de l'accord, signé par 130 des 139 pays impliqués dans les négociations et qui devrait permettre de générer annuellement 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires à travers le monde. La France s'attend à tirer entre 5 et 10 milliards d'euros de recettes fiscales annuelles supplémentaires, selon Bruno Le Maire.

Les pays signataires ont indiqué s'être entendus sur une solution à deux piliers pour répondre aux défis de la numérisation de l'économie. Un plan détaillé de mise en oeuvre sera finalisé d'ici octobre 2021, ont-ils ajouté.

Le ministre allemand des Finances a fait savoir que des détails restaient à régler mais que l'accord permettrait aux pays signataires d'accroître leurs investissements dans les infrastructures et dans la lutte contre le changement climatique.

S'exprimant devant la presse lors d'une visite à Washington, Olaf Scholz a déclaré que "la course par le bas dans la concurrence est terminée", soulignant qu'il s'agissait d'un "progrès colossal" et inédit en plusieurs décennies sur la taxation mondiale.

L'accord inclut bien les géants du numérique, a souligné Bruno Le Maire, évoquant une "solution pragmatique" pour faire en sorte que ceux-ci soient tous concernés par la "taxation digitale".

"Nous avons mis en place une segmentation des activités, qui figure dans cet accord, et qui permet de nous assurer qu'Amazon est bien dans le champ de cette taxation digitale, et que tous les géants du numérique, sans exception, sont bien concernés par cet accord", a dit le ministre français.

Une personne au fait de la question a déclaré à Reuters que l'Irlande avait refusé de signer le communiqué publié jeudi. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès du gouvernement irlandais. (Reportage Jean Terzian, Leigh Thomas et Bertrand Boucey à Paris, avec Andrea Shalal et Trevor Hunnicutt à Washington et Conor Humphries à Berlin)