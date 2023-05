KHARTOUM, 12 mai (Reuters) - Les belligérants au Soudan se sont engagés dans la nuit de jeudi à vendredi à protéger les civils et les flux d'aide humanitaire, mais ils ne sont pas convenus d'un cessez-le-feu alors que d'importantes divergences demeurent, ont rapporté de hauts représentants américains.

Réunies depuis une semaine dans la ville portuaire saoudienne de Djeddah, des délégations de l'armée et du groupe paramilitaire qu'elle affronte ont signé une déclaration indiquant leur volonté de parvenir lors de futures discussions à une trêve à court terme.

S'exprimant sous couvert d'anonymat, un haut représentant du département d'Etat américain a fait savoir que les deux camps étaient toujours "assez éloignés".

Ils se sont fixé comme objectif de parvenir sous dix jours à un accord de cessez-le-feu dans le cadre des négociations chapeautées par Ryad et Washington, a ajouté ce représentant.

Des avions ont continué jeudi de survoler la capitale soudanaise Khartoum, ont rapporté des habitants, même si les affrontements semblaient moins intenses que la veille.

Ni l'armée ni les Forces de soutien rapide (FSR) n'ont affiché publiquement une quelconque volonté de faire des concessions, amplifiant le risque de voir le pays basculer dans une guerre civile.

Le conflit entre l'armée et les FSR a éclaté brusquement le mois dernier, alors que des négociations étaient en cours pour rapprocher davantage les deux forces initialement alliées, faisant des centaines de morts et exacerbant la crise humanitaire.

Plusieurs trêves ont été annoncées depuis le début des combats, sans être respectées, poussant la population dans le chaos et sous les bombes, avec des pénuries d'électricité et d'eau, peu de denrées alimentaires et un système de santé en plein effondrement.

Selon un haut représentant américain, la déclaration signée par les deux camps est destinée à faciliter l'acheminement d'aide humanitaire et à rétablir les arrivées d'eau et de courant. (Reportage Nafisa Eltahir au Cairo, Aziz Yaakoubi à Ryad, Hatem Maher à Dubai, Daphne Psaledaki et Humeyra Pamuk à Washington; version française Jean Terzian)