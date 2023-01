Accord d'échanges de prisonniers entre Kyiv et Moscou à Ankara-responsable russe

par Ece Toksabay

ANKARA, 11 janvier (Reuters) - La Russie et l'Ukraine ont trouvé un accord portant sur l'échange de 40 prisonniers de guerre, a annoncé mercredi la commissaire russe aux droits de l'homme Tatiana Moskalkova après une rencontre avec son homologue ukrainien Dmitro Loubinets en Turquie.

Une première salve de discussions, qui interviennent dans le cadre d'une conférence internationale des médiateurs à Ankara, a duré 40 minutes et de nouvelles négociations ont débuté à 9h20 GMT.

Celles-ci interviennent alors que les combats font rage en Ukraine, autour de la petite ville de Soledar, située à l'est du pays.

Plus tôt dans la journée, Tatiana Moskalkova a indiqué sur la messagerie Telegram avoir discuté avec Dmitro Loubinets d'une assistance humanitaire pour les citoyens ukrainiens et russes.

Les deux médiateurs doivent par la suite visiter le palais présidentiel turc, où le président Recep Tayyip Erdogan doit prononcer un discours à 11h30 GMT.

Selon une source turque, Tatiana Moskalkova et Dmitro Loubinets pourraient aussi discuter d'un corridor humanitaire et de la situation des enfants qui ont fui la guerre. (Reportage par Ece Toksabay et Mert Ozkan à Ankara, Lidia Kelly à Melbourne; rédigé par Daren Butler; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)