Bourse de Paris : Accord de façade avant les trimestriels

Les marchés actions ont clôturé la semaine précédente sur une note euphorique après un "accord partiel" entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce et des avancées importantes en direction d'un Brexit ordonné. Il y aura déjà des publications de résultats du 3e trimestre dans les jours qui viennent. Cette séance de lundi sera toutefois tronquée par un jour férié sur plusieurs places, notamment le Japon et les Etats-Unis. Au regard de l'avalanche de mauvaises nouvelles qui ont déferlé sur Donald Trump depuis le début du mois, on suppute que le Président des Etats-Unis avait grand besoin d'enrayer la spirale négative en communiquant sur un succès. Il a, logiquement, choisi le front économique pour lâcher du lest en profitant de la rencontre entre négociateurs chinois et américains sur leurs relations commerciales. Trump s'est clairement assis sur ses espoirs d'accord global. La Chine s'est engagée à acheter davantage de produits agricoles américains, tandis que les Etats-Unis renoncent au relèvement de 5% des taxes douanières qui aurait dû entrer en vigueur demain. Ce mini-compromis a permis aux deux parties d'annoncer une forme d'accord, ou du moins les prémices d'une première partie d'accord qui devra être finalisée sous trois à quatre semaines. Ne nous y trompons pas, les sujets qui fâchent sont loin d'être aplanis et les congratulations de vendredi ont surtout constitué un exercice de communication. Cette semaine boursière du 14 au 18 octobre 2019 sera aussi celle de la reprise des publications trimestrielles, avec quelques grosses entreprises comme les banques américaines (JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup et Goldman Sachs dès demain) ou les européennes ASML et Ericsson. Le CAC40 perdait 0,6% dans les premiers échanges, à 5632 points. Les temps forts économiques du jour Le principal indicateur macro-économique du jour est attendu en Europe à 11 heures : la production industrielle mensuelle. Le reste du calendrier est allégé par le week-end à rallonge des places japonaise, américaine et canadienne pour un jour férié. Ce matin, les chiffres du commerce extérieur chinois sont ressortis plus dégradés que prévu, tandis que la croissance de Singapour au troisième trimestre est inférieure aux attentes. L'euro est en hausse à 1,1038 USD. L'once d'or recule à 1488 USD. Le pétrole rebondit vivement, à 60,66 USD pour le Brent, tandis que le WTI se négocie 54,80 USD. L'obligation d'État américaine affiche un rendement de 1,729% sur 10 ans. Le Bitcoin est stable à 8297 USD. Les principaux changements de recommandations Bolloré : HSBC passe de neutre à achat en visant 4,50 EUR.

Cobham : Investec passe d'acheter à conserver en visant 165 GBp.

De La Rue : Investec passe de conserver à acheter en visant 310 GBp.

Meggitt : Investec passe d'acheter à conserver en visant 640 GBp.

NMC Health : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 1986 à 1925 GBp.

Ocado : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 1050 GBp.

Pharmagest : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 64,70 à 67,90 EUR.

Rolls-Royce : Investec passe de vendre à conserver en visant 760 GBp.

Safran : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 95 à 120 EUR.

SGS : Vontobel passe de conserver à acheter en visant 2800 CHF.

Smiths : Investec passe de conserver à acheter en visant 1800 GBp. L’actualité des sociétés Des militants d'Attac ont repeint en noir le siège de Total, qui annonce par ailleurs le rachat de 37,4% de l'indien Adani Gas. Dans le bras de fer que se livrent Vivendi et Mediaset, le français obtient un premier succès avec la suspension du projet de l'Italien par la justice espagnole. Bic revoit en baisse ses objectifs 2019. La période de souscription des actions La Française des Jeux, dans le cadre de la privatisation de l'entreprise publique, aura lieu entre le sept et le 20 novembre prochain. Pour Liberum, la baisse de Publicis pourrait pousser Vivendi à envisager une offre. Bolloré soutient le dirigeant de Mediobanca. Virbac, Stentys, MND, Drone Volt et Les Hôtels Baverez ont publié leurs comptes. Daimler annoncé le rappel de centaines de milliers de véhicules Mercedes, dont des camionnettes Sprinter, dans le cadre du scandale des émissions polluantes des moteurs diesel. Volkswagen est en train de réfléchir à l'avenir de Lamborghini, qui pourrait être vendue ou introduite en bourse, selon les informations obtenues par Bloomberg. La Libra de Facebook enregistre de nouvelles défections, en particulier eBay et Stripe. Dans l'affaire du Boeing 737MAX, un panel de régulateurs internationaux critique vertement leur homologue américaine la FAA dans son processus de certification. General Motors et ses syndicats ne sont toujours pas parvenus à un accord, alors que des dizaines de milliers de salariés sont toujours en grève. Une centaine de petits porteurs de Nyrstar passent à l'offensive en cherchant à faire rapatrier des actifs récupérés par Trafigura, sans quoi ils demanderont 1,5 Md€ de compensation. ARAMCO prévoit d'avoir récupéré la pleine possession de ses capacités d'ici la fin novembre, après l'attaque subie par ses installations en Arabie Saoudite. Santos va racheter les actifs nord-australiens de ConocoPhillips pour 1,39 Mds$. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 -0.58% 5623.26 17.72% PUBLICIS GROUPE 1.51% 36.89 -27.42% SAFRAN -0.35% 141.35 34.82% TOTAL -1.25% 45.855 0.51% VIVENDI 0.32% 24.94 16.87%

