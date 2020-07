Accord de l'UE sur un plan de relance économique après un sommet marathon

"Accord", a annoncé sur Twitter le président du Conseil européen, Charles Michel, après que les dirigeants des Vingt-Sept se sont réunis en session plénière à 03h15 GMT.

S'exprimant ensuite lors d'une conférence de presse, il a souligné que l'accord envoyait un signal concret que l'Europe était une force capable d'agir.

"Il s'agit de bien plus que d'argent. Il s'agit des travailleurs et familles, de leurs emplois, leur santé et leur bien-être. Cet accord va je pense être vu comme un moment historique dans le parcours de l'Europe", a dit Michel.

Le président français Emmanuel Macron a décrit ce plan comme véritablement historique et "de nature à répondre aux défis sanitaires, économiques et sociaux qui sont aujourd'hui devant nous dans chacun de nos pays".

Des représentants ont indiqué que l'accord, survenu après que Michel a présenté un compromis sur le plan de relance de 750 milliards d'euros, est indispensable pour écarter les doutes sur l'avenir même du bloc communautaire.

Le président du Conseil européen a proposé que le fonds de relance soit réparti en 390 milliards d'euros de subventions, contre 500 milliards d'euros initialement, et 360 milliards d'euros de prêts.

L'UE a tardé à coordonner sa réponse initiale à la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Déjà affaiblie par la sortie de la Grande-Bretagne, elle devait présenter un front uni sur l'aide économique pour démontrer sa faculté à surmonter une crise. (version française Jean Terzian et Elizabeth Pineau)