Accord de sécurité-La GB fera preuve de fermeté pour défendre ses intérêts

LONDRES, 19 septembre (Reuters) - L'accord de sécurité conclu par la Grande-Bretagne avec l'Australie et les États-Unis montre que Londres est prêt à faire preuve de "fermeté" pour défendre ses intérêts, a fait savoir dimanche la nouvelle ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss.

Le pacte stratégique de sécurité, qui a amené l'Australie à annuler un contrat de sous-marins français, a provoqué la colère de la France et entraîné une crise diplomatique majeure.

"C'est bien plus que de la politique étrangère abstraite, il s'agit de répondre aux besoins des citoyens du Royaume-Uni et d'ailleurs en s'associant avec des pays partageant les mêmes idées pour construire des coalitions fondées sur des valeurs et des intérêts communs", a écrit Liz Truss dans le Sunday Telegraph.

"Nous allons travailler plus étroitement ensemble pour utiliser un large éventail de technologies de pointe, des sous-marins à propulsion nucléaire dans un premier temps, pour ensuite envisager l'intelligence artificielle et l'informatique quantique", poursuit la ministre. "Cela montre que nous sommes prêts à faire preuve de fermeté pour défendre nos intérêts et contester les pratiques déloyales et les actes malveillants."

Liz Truss a déclaré que cela montrait également l'engagement de la Grande-Bretagne en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région Indo-Pacifique. (Reportage Kylie MacLellan, version française Matthieu Protard)