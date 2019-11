Accord entre GeNeuro et le Academic Specialist Center du Karolinska Institutet, à Stockholm, pour lancer une nouvelle étude clinique avec temelimab dans la sclérose en plaques

Regulatory News:

GeNeuro (Paris:GNRO) (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO) annonce aujourd'hui une collaboration pour un nouvel essai clinique avec le temelimab dans la sclérose en plaques (SEP), avec des chercheurs et cliniciens du Karolinska Institutet et du Academic Specialist Center (ASC) à Stockholm, Suède. Cette étude mono-centre sera dirigée par le docteur Fredrik Piehl, Professeur de neurologie au Département de neurosciences cliniques du Karolinska Institutet et chef de la recherche à la clinique de l'ASC dédiée à la SEP.

L'essai se déroulera au Centre de Neurologie de l'ASC, le plus grand centre dédié à la SEP en Suède, avec environ 2 400 patients. D'une durée d’un an, il portera sur des patients dont l'invalidité progresse sans poussées inflammatoires et fournira des informations sur l'innocuité et la tolérance du temélimab à des doses plus élevées, ainsi que sur son efficacité évaluée à partir des derniers biomarqueurs associés à la progression de la maladie. Le début du recrutement des patients de l’étude est prévu au premier trimestre 2020.

" Il apparaît clairement que les traitements modulateurs de la SEP actuellement disponibles ont des effets très limités sur l’aspect de la progression dans la SEP, or cette phase commence tôt dans l'évolution de la maladie. Le rôle du pHERV-W Env dans l'aggravation progressive de la maladie est soutenu par l’accumulation récente des données précliniques et cliniques. Nous sommes enthousiasmés de pouvoir explorer le potentiel thérapeutique du temelimab chez des patients qui progressent sans poussées inflammatoires. Il s'agit là d'un besoin médical clé non satisfait dans la SEP qui nous permettra potentiellement de repousser les limites des options thérapeutiques actuelles", déclare le Professeur Fredrik Piehl, investigateur principal de l'étude.

Le temelimab est un anticorps monoclonal conçu pour neutraliser une protéine d'enveloppe pathogène, pHERV-W Env, dont il a été démontré qu'elle active la microglie dans le cerveau, ce qui entraîne un phénotype agressif attaquant la myéline1, et qu’elle altére la capacité de remyélinisation du cerveau par inhibition de la différenciation2 des cellules précurseurs d’oligodendrocytes. Cette collaboration fait suite aux résultats de l'étude clinique ANGEL-MS de GeNeuro, présentés à ECTRIMS, qui a démontré des résultats positifs après deux ans sur des marqueurs clés associés à la progression de la maladie.

" Les données sur le long terme ont confirmé l'effet neuroprotecteur du temelimab dans la SEP et mis en évidence son potentiel d'amélioration significative dans la vie des patients. Nous sommes très fiers de collaborer avec le Professeur Piehl, reconnu pour ses recherches de pointe au Karolinska Institutet et à l'ASC, afin de faire progresser le développement du temelimab comme traitement potentiel contre l'évolution du handicap dans la SEP ", commente Jesús Martin-Garcia, CEO de GeNeuro.

À propos de GeNeuro

A propos du Academic Specialist Center

Le Academic Specialist Centre est une collaboration entre les Services de Santé de Stockholm et le Karolinska Institutet, offrant un concept nouveau pour la recherche et les soins ambulatoires intensifs aux patients. Il fait partie de l’investissement suédois dans une infrastructure de santé du futur visant à créer des liens étroits entre la recherche et le développement, l’éducation et la santé.

L’ASC offre des soins spécialisés aux patients souffrant de diabète, SEP, maladie de Parkinson et désordres rhumatologiques, et mène des essais cliniques de pointe dans ces indications.

Pour plus d’information, visitez https://ki.se/en/collaboration/collaboration-with-the-health-services

Déclarations prospectives

