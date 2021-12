Accord entre Les Toques Blanches du Monde et Nexstage en vue du rachat par Les Toques Blanches du Monde de 10% de ses propres actions détenues par des fonds gérés par Nextstage

Regulatory News:

Le Conseil d’Administration des Toques Blanches du Monde (Paris:ALTBM), réuni le 23 décembre 2021, a approuvé, à l’unanimité des votants, une opération consistant en un rachat par la Société, dans le cadre de son programme de rachat d’actions, de 412.773 de ses propres actions, soit 10% de son capital, détenues par des fonds gérés par Nextstage A.M.

Le prix unitaire de l’action Les Toques Blanches du Monde retenu pour cette opération est de 0,10 euros, soit une décote de 90% par rapport au cours de clôture du 23 décembre 2021. Le prix total payé aux fonds gérés par Nextstage s’élèvera à 41.277,30 euros.

Les actions rachetées par Les Toques Blanches du Monde seront affectées aux objectifs suivants du programme de rachat d’actions :

82.554 actions seraient affectées au contrat de liquidité

206.386 actions seraient conservées pour être remises ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’éventuelles opérations de croissance externe

123.833 actions seraient conservées pour assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe,

Le rachat sera financé par la trésorerie disponible de la Société.

En conformité avec la position-recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers DOC-2017-04, le Cabinet AA FINEVAL, représenté par Monsieur Antoine Nodet, a été nommé par la Société en tant qu’expert indépendant chargé d’émettre une attestation d’équité.

À l’issue de ses travaux, l’expert indépendant a conclu que :

« Sur la base de nos différentes observations (cours, volumes, prix retenu pour les augmentations de capital et relution), la transaction sur la base de 0,10 euros pour 412.773 actions est équitable pour l’ensemble des actionnaires de la Société Les Toques Blanches du Monde conservant leurs titres. »

L’opération de rachat d’actions, qui sera réalisée via l’acquisition d’un bloc hors marché, n’est soumise à aucune condition suspensive et devrait être finalisée dans les prochains jours.

A propos des Toques Blanches du Monde

Fondée en 2011, Les Toques Blanches du Monde est une entreprise française proposant des produits frais et d’épicerie fine haut de gamme.

Forte d’un réseau de distribution international, la Société est en permanence à la recherche de sociétés authentiques répondant à son ambition d’offrir le mieux manger à tous. L’entreprise choisit des produits chargés d’histoire, aux goûts incomparables, authentiques, afin de préserver le patrimoine culinaire. Ses gammes incluent de l’épicerie salée et sucrée, en passant par les crus salaison et charcuterie, jusqu’à la fromagerie et les produits de la mer.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211223005377/fr/