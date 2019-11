Accord entre l'UE et la Chine sur les indications géographiques protégées

SHANGHAÏ, 4 novembre (Reuters) - Un accord sera signé mercredi à Pékin entre l'Union européenne et la Chine sur la protection des indications géographiques protégées (IGP), a annoncé lundi Emmanuel Macron au premier jour de sa visite en Chine.

"On va signer à Pékin ce qu'on avait lancé en mars dernier avec Jean-Claude Juncker et Angela Merkel, cet accord sur les indications géographiques, c'est un accord attendu depuis très longtemps", a déclaré le président français lors d’une rencontre avec des représentants d'entreprises françaises et allemandes à Shanghaï.

L'indication géographique protégée (IGP) est un dispositif de l'Union européenne qui garantit qu'au moins une des étapes de création d'un produit (production, transformation, élaboration) a été réalisée dans le lieu affiché sur ce produit. (Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)