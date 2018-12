Accord entre le Russie et la Turquie après le retrait US de Syrie

(Actualisé avec rencontre)

MOSCOU, 29 décembre (Reuters) - Les ministres turcs et russes des Affaires étrangères et de la Défense ont discuté de la coordination de leurs forces en Syrie après la décision des Etats-Unis de retirer leurs troupes sur place, a annoncé samedi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

A la surprise générale, Donald Trump a annoncé le 19 décembre le rapatriement des 2.000 membres des forces spéciales américaines déployés pour soutenir les rebelles arabo-kurdes des Forces démocratiques syriennes dans leur lutte contre l'Etat islamique, qui a selon lui été vaincu en Syrie.

"Un accord a été trouvé aujourd'hui sur la manière dont les représentants militaires de la Russie et de la Turquie continueront de coordonner leurs actions 'sur le terrain' dans de nouvelles conditions en vue de l'éradication définitive de la menace terroriste en République arabe syrienne", a déclaré Sergueï Lavrov.

Son homologue turc a fait des déclarations allant dans le même sens.

La Turquie et la Russie ont pour objectif commun de débarrasser la Syrie de toutes les organisations terroristes, a dit Mevlut Cavusoglu à l'issue de la réunion, selon l'agence de presse Anatolie.

Mevlut Cavusoglu a également déclaré que la Turquie continuerait à entretenir une coopération étroite avec l'Iran et la Russie sur la Syrie et sur les problèmes régionaux. (Maxime Rodionov, Ezgi Erkoyun; Jean-Philippe Lefief et Danielle Rouquié pour le service français)