Accord pour une remise en liberté sous caution d'un proche de Trump

23 juillet (Reuters) - Thomas Barrack, richissime homme d'affaires américain proche de l'ancien président Donald Trump, a trouvé un accord avec le ministère public afin d'être remis en liberté en contrepartie du versement d'une caution dans l'attente de son jugement dans une affaire de lobbying illégal.

Le milliardaire américain, qui fut le gestionnaire du comité d'investiture de Donald Trump, a été arrêté mardi pour des accusations de lobbying illicite auprès de l'administration Trump en faveur des Emirats arabes unis qu'il réfute. (Reporting by Jan Wolfe Editing by Chris Reese and Mark Potter)