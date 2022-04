Accord provisoire de libre-échange entre l'Inde et l'Australie

New Delhi (awp/afp) - L'Inde et l'Australie ont signé samedi un accord de libre-échange provisoire qui réduit les droits de douane sur des milliards de dollars de biens.

Les deux signataires sont membres d'une alliance quadrilatérale avec les États-Unis et le Japon, qui est considérée comme un contrepoids face à la Chine.

L'Inde était le septième partenaire commercial de l'Australie en 2020, totalisant environ 4% de ses exportations.

L'accord provisoire réduit les droits de douane sur plus de 85% des exportations australiennes vers l'Inde.

L'accord de coopération économique et commerciale a été signé simultanément à New Delhi et à Canberra par le ministre indien du commerce Piyush Goyal et son homologue australien Dan Tehan.

L'Inde et l'Australie sont "des partenaires naturels, liés par des valeurs communes de démocratie, d'Etat de droit et de transparence", a commenté M. Goyal.

Le commerce entre les deux pays a représenté l'équivalent de 17 milliards de dollars l'année dernière. L'Australie a exporté de la viande de mouton, du charbon et d'autres produits de base, l'Inde fournissant essentiellement des services.

Les relations de l'Australie avec son principal partenaire commercial, la Chine, sont au plus bas, de nombreux produits australiens étant frappés de sanctions.

Pékin s'insurge notamment de l'exclusion du géant chinois des télécommunications Huawei du déploiement du réseau 5G (internet à très haut débit) en Australie, tout comme de la requête australienne d'une enquête indépendante sur les origines de la pandémie de coronavirus.

L'Inde et la Chine affichent également une forte détérioration de leurs relations. Le dernier affrontement entre militaires chinois et indiens sur la ligne de contrôle, à la frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh, en juin 2020, a fait 20 morts du côté indien, selon New Delhi, et quatre côté chinois, selon Pékin.

L'accord de libre-échange signé samedi "envoie un message clair sur le fait que les démocraties travaillent ensemble et assurent la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement", a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison.

Les négociations sur un accord global entre l'Inde et l'Australie ont été lancées il y a plus de dix ans, mais elles avaient achoppé en 2015.

Un pacte commercial complet est maintenant en cours de négociation et Scott Morrison mis sur une signature d'ici la fin de l'année.

afp/rp