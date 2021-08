Accumulus Synergy choisit Google Cloud pour héberger sa plateforme mondiale d'échange d'informations et transformer la façon dont les innovateurs pharmaceutiques et les régulateurs de santé interagissent

BURLINGAME, Californie, 06 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, une société à but non lucratif travaillant au développement d'une plateforme d'échange d'informations et de données visant à transformer la façon dont les innovateurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires du monde entier interagissent, a annoncé aujourd'hui un accord pour déployer Google Cloud en tant qu'environnement mondial de cloud computing. Accumulus Synergy construit une suite de solutions technologiques basées sur le cloud que les autorités sanitaires et les entreprises biopharmaceutiques peuvent utiliser pour améliorer leurs expériences d'échange d'informations et de données afin d'aider à apporter des médicaments sûrs et efficaces aux patients plus rapidement et plus efficacement.



« Après un examen complet du paysage technologique, Accumulus Synergy a choisi Google Cloud comme premier fournisseur de cloud, une étape clé pour concrétiser notre vision. Google Cloud apporte un large niveau de différenciation technologique avec une expertise approfondie dans les domaines des soins de santé et des sciences de la vie. Leur innovation leader du secteur pour l'innocuité et la conformité spécifiques aux produits biopharmaceutiques viendra compléter notre objectif de transformation à l'échelle mondiale. Pour bâtir une organisation dont la mission consiste à transformer l'échange d'informations et de données entre les innovateurs de médicaments et les régulateurs de santé, il est essentiel d'utiliser les solutions technologiques les plus avancées au monde », a déclaré Frank Nogueira, PDG d'Accumulus Synergy.

Accumulus Synergy fait actuellement progresser sa première version, qui utilisera une plateforme cloud d'examen partagé qui vise à faciliter la collaboration, y compris aux fins d'examens parallèles par les autorités sanitaires, à l'instar du projet Orbis https://www.fda.gov/about-fda/oncology-center-excellence/project-orbis de la FDA des États-Unis. Cette version offrira des espaces et des flux de travail sécurisés, rationalisera les processus en tirant parti d'une technologie de pointe et permettra une collaboration et une coordination améliorées entre les autorités sanitaires.

Une architecture partagée basée sur le cloud SaaS (logiciel en tant que service) offre évolutivité, commodité et une couche de sécurité commune permettant une collaboration accrue avec des contraintes réduites par rapport aux solutions technologiques existantes. Les interfaces intuitives de nouvelle génération adopteront une approche axée sur l'utilisateur et sur le flux de travail vis-à-vis des possibilités technologiques. Les capacités d'intelligence artificielle et de traitement du langage naturel amélioreront l'expérience des utilisateurs et ouvriront la voie à de nouvelles façons d'exploiter les données à leur base.

« Pendant la pandémie, nous avons constaté l'importance de proposer plus rapidement de nouveaux traitements critiques aux patients et il s'agit d'une étape passionnante pour transformer la façon dont les innovateurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires interagissent dans un environnement de données en temps réel », a déclaré Chris Sakalosky, directeur général des soins de santé et des sciences de la vie chez Google Cloud. « En nous appuyant sur Google Cloud, il sera plus facile de partager des informations critiques de manière sécurisée et conforme et de stimuler l'innovation, et nous sommes fiers de soutenir les efforts d'Accumulus. »

Au fil du temps, l'ensemble du cycle de vie de l'application des médicaments, de la soumission des documents réglementaires clés, des invitations et de l'examen aux demandes d'informations, en passant par la planification des conférences et la clôture, sera inclus sur la plateforme pour que les organisations puissent l'utiliser de manière à compléter leurs propres flux de travail. Les autorités sanitaires peuvent collaborer sur les demandes de renseignements au sein de leur propre organisation et avec d'autres agences de réglementation, tandis que les commanditaires pharmaceutiques peuvent répondre à ces demandes directement sur la plateforme.

La sortie initiale révolutionnaire de la plateforme Accumulus Synergy servira de base technique pour les futurs cas d'utilisation, avec pour objectif ultime d'accélérer la disponibilité de médicaments sûrs et efficaces pour les patients.

À propos d'Accumulus Synergy

Financée par dix grandes sociétés biopharmaceutiques, la société à but non lucratif Accumulus Synergy, Inc. a été fondée en 2020 pour créer une plateforme basée sur le cloud destinée à transformer le partage des données entre l'industrie biopharmaceutique et les autorités sanitaires mondiales.L'approche du partage des données à partir d'une plateforme commune vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies de pointe, comme la science des données et l'IA, et des outils d'échange de données sûr au profit de la sécurité des patients. Elle cherche également à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter plus rapidement aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces. Il s'agira de travailler avec des sociétés partenaires, des parties prenantes clés et des autorités sanitaires du monde entier pour bâtir et maintenir une plateforme qui réponde aux exigences de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie et de la fabrication, ainsi que les échanges et soumissions réglementaires. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accumulus.org.