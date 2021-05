Accumulus Synergy nomme Francisco Nogueira au poste de président-directeur général

BURLINGAME, Californie, 13 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, une société à but non lucratif visant à soutenir les interactions entre les autorités de l'industrie et de la santé dans le monde entier afin de permettre une collaboration et un échange de données en temps réel, a annoncé aujourd'hui la nomination de Francisco (Frank) Nogueira au poste de président-directeur général (PDG). M. Nogueira était auparavant vice-président des affaires réglementaires chez Roche et occupait le poste de PDG par intérim chez Accumulus depuis l'automne 2020.



Accumulus Synergy a été créée le 13 juillet 2020 en vue de développer une plateforme basée sur le cloud qui facilite le partage des données et des informations afin de pouvoir transformer la façon dont l'industrie biopharmaceutique interagit avec les autorités sanitaires. L'approche du partage des données à partir d'une plateforme commune vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies et des outils de pointe d'échange de données au profit des patients, à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter plus rapidement aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces.

« L'un des enseignements de la pandémie de Covid-19 est que le monde biopharmaceutique, y compris l'industrie, les universités et les gouvernements, peut évoluer extrêmement rapidement face à une crise sans précédent. Passer du premier séquençage d'un nouveau virus à plusieurs anticorps neutralisants et vaccins en moins d'un an est vraiment remarquable. Chez Accumulus Synergy, la vision est d'accélérer considérablement la fourniture de thérapies critiques aux citoyens du monde entier en réimaginant l'interaction et l'échange d'informations entre les parties prenantes de l'écosystème des soins de santé afin de rationaliser le cycle de vie réglementaire. Ces changements ne se produiront pas du jour au lendemain, mais je suis convaincu qu'Accumulus Synergy aura une culture entrepreneuriale, agile et favorisant l'innovation. Nous nous efforcerons d'attirer les meilleurs talents et des penseurs divers sur la base de notre mission sociale, de notre technologie révolutionnaire et de notre opportunité d'avoir un impact pour les patients », a déclaré M. Nogueira.

« Après une recherche approfondie, le conseil d'administration a conclu que M. Nogueira était le candidat idéal pour diriger la vision passionnante d'Accumulus Synergy. En tant que PDG par intérim, M. Nogueira a fait preuve d'un leadership remarquable et réalisé d'excellents progrès sur les objectifs clés de l'entreprise. Le conseil d'administration fournira à M. Nogueira son plein soutien dans la construction d'une organisation puissante répondant à la fois aux objectifs à court terme et aux aspirations à long terme », a déclaré Jeremy Chadwick, Ph.D., président du conseil d'administration d'Accumulus Synergy et vice-président principal et directeur du bureau de développement mondial chez Takeda Pharmaceuticals.

Parmi les premiers membres à rejoindre Accumulus Synergy figurent Amgen, Astellas, Bristol Myers Squibb, GSK, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson (Janssen), Lilly, Pfizer, Roche, Sanofi et Takeda, des sociétés qui ont apporté des fonds de financement pour soutenir la plateforme et les applications initiales.

À propos de Francisco Nogueira

Après avoir passé plus de 20 ans chez Genentech et Roche, M. Nogueira a récemment été vice-président et chef du cycle de vie de la maladie d'Alzheimer, où il était responsable de la direction d'une équipe pluridisciplinaire responsable du développement et de la commercialisation d'un composé hautement prioritaire (JEWEL) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Avant cela, il était vice-président du développement de produits, ce qui comprenait la direction de plus de 400 FTE au sein de l'organisation réglementaire composée de l'écriture médicale, des opérations et de l'étiquetage pour le portefeuille de molécules de Roche, ainsi que la supervision des produits commercialisés, avec un chiffre d'affaires supérieur à 9 milliards de francs suisses.

Depuis 2011, M. Nogueira a également occupé plusieurs postes de direction à l'échelle mondiale, notamment dans les domaines des affaires et de la stratégie, de la gestion de portefeuille et de projets, et des opérations réglementaires. En tant que directeur international chez Genentech, il était responsable de la transparence, de la qualité et de la conformité des données, du développement organisationnel, des opérations réglementaires, de la gestion de portefeuille et de projets auprès d'une équipe de direction. Chez Roche, ses responsabilités comprenaient la transparence au niveau de l'entreprise des études, de l'apprentissage et du développement, la communication et la gestion du changement, ainsi que la planification stratégique de la gestion de portefeuille et des ressources de l'entreprise.

Avant de rejoindre Roche en 1999, il a occupé le poste de trésorier adjoint chez Deutsche Bank (anciennement connue sous le nom de Bankers Trust Co.). M. Nogueira est titulaire d'un Master exécutif en Administration des affaires de l'université Rutgers (Newark, New Jersey) et d'une licence en sciences de la Terre de l'université Kean (Union, New Jersey).

À propos d'Accumulus Synergy

Financée par dix grandes sociétés biopharmaceutiques, la société à but non lucratif Accumulus Synergy, Inc. a été fondée en 2020 pour créer une plateforme basée sur le cloud destinée à transformer le partage des données entre l'industrie biopharmaceutique et les autorités sanitaires mondiales.L'approche du partage des données à partir d'une plateforme commune vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies de pointe, comme la science des données et l'IA, et des outils d'échange de données au profit de la sécurité des patients. Elle cherche également à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter plus rapidement aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces. Il s'agira de travailler avec des sociétés partenaires, des parties prenantes clés et des autorités sanitaires du monde entier pour bâtir et maintenir une plateforme qui réponde aux exigences de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie et de la fabrication, ainsi que les échanges et soumissions réglementaires. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accumulus.org.

