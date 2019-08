Accusations d'inconduite sexuelle visant le ténor Placido Domingo

LOS ANGELES, 14 août (Reuters) - L'Opéra de Los Angeles a déclaré mardi qu'il allait ouvrir une enquête après que des accusations d'inconduite sexuelle visant son directeur général, le ténor espagnol Placido Domingo, ont été rapportées par l'agence Associated Press.

Une dizaine d'artistes féminines ont déclaré à Associated Press avoir été victimes d'un comportement inapproprié de la part de Placido Domingo.

L'agence de presse dit aussi s'être entretenue avec une trentaine d'autres personnes - musiciennes, professeurs de chant et membres du personnel oeuvrant en coulisses - qui ont affirmé avoir été témoins de ce qu'elles ont décrit comme un comportement "à la teneur sexuelle" du ténor espagnol.

Ces faits remonteraient à trois décennies et se seraient produits dans différentes villes.

Dans un communiqué transmis par son attachée de presse, Placido Domingo, 78 ans, a rejeté ces accusations, les qualifiant de "très troublantes et fausses en l'état".

"Il est malgré tout douloureux d'entendre que j'ai pu blesser ou rendre inconfortable quiconque", dit-il dans le communiqué. "Je croyais que toutes mes interactions et relations étaient toujours bienvenues et consensuelles".

L'Opéra de Los Angeles a indiqué dans un communiqué qu'il allait déclencher l'ouverture d'une enquête externe suite à ces accusations.

L'Opéra de San Francisco et l'Orchestre de Philadelphie ont annoncé avoir annulé les prestations de Placido Domingo prévues en septembre et octobre prochains. (Jill Serjeant, avec Jonathan Allen à New York; Jean Terzian pour le service français)