Accusatrice de Kavanaugh-Vers une audition au Sénat mercredi-CNN

(.)

WASHINGTON, 21 septembre (Reuters) - Les sénateurs républicains devraient proposer de décaler à mercredi l'audition devant une commission de Brett Kavanaugh, choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême, et de la femme qui l'accuse d'agression sexuelle, a rapporté vendredi CNN, qui cite deux sources au fait des tractations.

Christine Blasey Ford, universitaire qui accuse Kavanaugh d'avoir tenté de la violer en 1982, témoignera en premier, puis ce sera au tour de Kavanaugh, dit-on de même source.

La commission judiciaire du Sénat a proposé à Christine Blasey Ford de l'entendre lundi. Son avocate a fait savoir qu'une audition lundi n'était pas possible pour des raisons de sécurité, mais qu'elle était prête à témoigner d'ici jeudi. Kavanaugh, lui, avait dit qu'il était disposé à témoigner lundi.

La nomination du juge Kavanaugh doit être confirmée tout d'abord par la commission judiciaire du Sénat, dont le vote a été reporté après les accusations de cette professeure de psychologie. Ensuite, elle devra l'être par l'ensemble des sénateurs.

Donald Trump a estimé vendredi sur Twitter que Brett Kavanaugh était la proie de "gauchistes".

"Le juge Brett Kavanaugh est un homme bien à la réputation irréprochable, qui est assailli par des gauchistes radicaux qui ne veulent pas connaître les réponses. Ils veulent juste détruire et retarder (les choses)", écrit le président des Etats-Unis.

Christine Blasey Ford est sortie de son anonymat le week-end dernier et a fourni au Washington Post des détails sur l'agression dont elle dit avoir été victime en 1982 quand elle-même, âgée alors de 15 ans, et Brett Kavanaugh, qui avait 17 ans, étaient lycéens. Le juge nie "catégoriquement et sans équivoque". (Lawrence Hurley et Diona Chiacu, Jean-Philippe Lefief et Eric Faye pour le service français)