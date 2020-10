Ace Management reprend Aries Alliance 0 28/10/2020 | 12:17 Envoyer par e-mail :

Depuis fin 2019, Aries Alliance était engagé dans une démarche de transformation avec le renforcement de l'équipe de management et l'arrivée de Jean-Laurent Donato, en tant que Directeur Général, aux côté d'Eric Guyon, Président du groupe. Le plan d'amélioration industrielle mis en place commençait à porter ses fruits, mais la nouvelle donne du secteur aéronautique l'a amené à chercher un partenaire spécialisé pour l'accompagner dans son redimensionnement.





Ace Management, via son fonds d'investissement aéronautique, réalise sa première opération avec la reprise des activités du groupe Aries Alliance. Ce dernier est spécialisé dans la fabrication de presses et machines ainsi que de pièces mécaniques complexes destinées aux structures ou moteurs d'avions, hélicoptères, et lanceurs pour l'aéronautique civile et spatiale. L'investissement initial peut aller jusqu'à 20 millions d'euros, a précisé la filiale de Tikehau Capital.

