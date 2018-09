Achat d'armes russes-Convocation de l'ambassadeur US à Pékin

(Actualisé tout du long)

SHANGHAI/WASHINGTON, 23 septembre (Reuters) - L'ambassadeur des Etats-Unis en Chine a été convoqué samedi au ministère chinois des Affaires étrangères pour y recevoir une plainte officielle de Pékin contre la décision de sanctionner une agence militaire chinoise et son directeur pour avoir acheté des avions de chasse et des systèmes antiaériens russes.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Zheng Zeguang a convoqué l'ambassadeur Terry Branstad pour lui faire part de "fermes protestations" contre les sanctions décidées par Washington, a indiqué le ministère.

Un porte-parole avait indiqué plus tôt dans la journée que la décision d'acquérir des avions de chasse et des systèmes antimissiles auprès de la Russie participait de la coopération normale entre deux Etats souverains et que les Etats-Unis n'avaient pas "le droit de s'y ingérer".

Par ailleurs, le ministère de la Défense a annoncé dans un communiqué qu'il allait rappeler son chef de la marine, en visite aux Etats-Unis, et reporter des discussions militaires prévues la semaine prochaine entre représentants chinois et américains.

Jeudi, le département d'Etat américain a imposé des sanctions sur le Département chinois de développement des équipements (EED), la branche militaire en charge des acquisitions d'armements après "des transactions majeures" avec Rosoboronexport, premier exportateur d'armes russe.

Ces sanctions concernent l'achat par la Chine de 15 avions de combat Soukhoï SU-35 en 2017 et d'équipements associés aux systèmes S-400 sol-air en 2018, précisait le département d'Etat.

La Chine est le seul pays à disposer des systèmes sophistiqués S-400 en violation de la loi américaine sanctionnant ce que Washington considère comme une "attitude pernicieuse" de la Russie, a expliqué un responsable du département d'Etat, samedi.

L'administration américaine vise ainsi Moscou, et non Pékin, a ajouté ce responsable, s'exprimant à Reuters sous couvert d'anonymat.

"Nous espérons que cela fera l'objet d'une attention particulière parce que (...) notre but est d'empêcher ce type de transactions", a-t-il poursuivi.

En vertu des sanctions américaines, l'agence chinoise et son directeur, Li Shangfu, ne pourront plus demander de licences d'exportation et s'intégrer au système financier américain. Ils sont ajouté à la liste du département du Trésor des entités avec lesquelles les Américains ne peuvent faire de transactions.

"L'approche américaine est une violation flagrante des normes fondamentales des relations internationales, une manifestation d'hégémonie, et une grave violation des relations entre les deux pays et leurs deux armées", a dit le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. (David Stanway, Ben Blanchard et Lesley Wroughton, avec Adam Jourdan; Pierre Sérisier et Jean Terzian pour le service français)