Fin mai, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a donné le feu vert à la commercialisation des fonds négociés en bourse (ETF) de l'ether (ETH) au comptant (Spot).

Ce nouvel événement attise toutes les spéculations sur l'envolée du cours de la devise numérique une fois que ces produits boursiers seront officiellement ouverts au trading. Plus que quelques étapes réglementaires avant que ces produits soient disponibles à la négociation de l’autre côté de l’Atlantique. Mais pour ceux qui sont toujours frileux de se frotter directement aux crypto-actifs, d'autres options sont sur la table.

La plateforme de marché prédictif Kalshi a lancé des paris sur le thème des cryptomonnaies, ce qui permet aux clients de parier sur des scénarios tels que :

Le volume d'échange de Coinbase dépassera-t-il les 250 milliards de dollars ce trimestre ? Oui ou non

Est-ce que l'ether dépassera les 5000 dollars cette année ? Oui ou non

Est-ce que le bitcoin atteindra 100 000 dollars avant janvier ? Oui ou non

Kalshi.com



Concrètement, les utilisateurs de Kalshi font leurs prédictions en achetant des actions du résultat choisi, dont le prix est fixé en fonction de la probabilité actuelle du marché. Par exemple, si le marché pense qu'il y a 65 % de chances que bitcoin n’atteigne pas les 100 000 dollars cette année, les actions de ce résultat coûtent 65 cents et rapportent 1 dollar si la prédiction se réalise.

Naturellement, le prix des actions fluctue en fonction de la demande et de l'offre, ainsi que des nouvelles informations disponibles qui peuvent affecter la probabilité perçue de l'événement. Les utilisateurs peuvent acheter ou vendre des actions à tout moment avant la conclusion de l'événement.



Une fois l'événement conclu, les actions du résultat gagnant sont payées à 1 dollar chacune, tandis que les actions des résultats perdants ne valent plus rien. Les utilisateurs qui ont parié correctement réalisent un profit basé sur la différence entre le prix d'achat des actions et le paiement de 1 dollar par action.

L'intersection entre les cryptomonnaies et des marchés de prédiction n'est pas nouvelle - avant son effondrement, la défunte plateforme d'actifs numériques FTX gérait également un marché de prédiction. Mais Kalshi, elle, est régulée aux États-Unis. L’entreprise a passé plus de trois ans à se faire réglementer par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en tant que marché contractuel désigné, garantissant ainsi que ses activités se déroulent “en toute sécurité”.

En permettant aux clients de parier sur des enjeux liés aux cryptomonnaies, Kalshi suit les traces d'un site de marché de prédiction rival, Polymarket, qui répertorie plus de 40 paris liés à la cryptosphère.

En revanche, Polymarket n'a pas le droit de faire des affaires aux États-Unis en vertu d'un accord avec la Commodity Futures Trading Commission. Cela laisse une opportunité à Kalshi, qui est donc agréé par la CFTC, de reprendre des affaires auprès d’acteurs américains qui souhaitent spéculer sur les mouvements de prix des cryptomonnaies (ou des positions de couverture) sans acheter ou vendre directement des cryptomonnaies.

Et cette tendance du développement des marchés prédictifs sur la crypto n’est pas simplement une lubie des puristes du secteur. Typiquement, en décembre, les chercheurs de Bitwise Investments prédisaient que “plus de 100 millions de dollars seront mis en jeu sur les marchés de prédiction à mesure qu'ils apparaîtront comme une nouvelle “Killer-App” pour la crypto en 2024.

Prédictions pour 2024 de Bitwise Investments

Bitwise