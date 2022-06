Acheter redevient plus cher que louer (étude CS)

Zurich (awp) - Avec la hausse des taux hypothécaires, acheter un bien immobilier redevient plus cher que de le louer, pour la première fois en 13 ans. Les coûts de la construction vont également augmenter avec la flambée des prix, ont averti les économistes de Credit Suisse.

Au premier trimestre, les propriétaires devaient ainsi payer une prime de 3,1% pour un logement en propriété, alors que début 2021 ils pouvaient encore profiter d'une remise moyenne de 15,5%. L'hypothèque à taux fixe sur cinq ans a ainsi grimpé depuis l'année dernière de 1,1% à près de 2% à la fin du 1er trimestre 2022.

"Cette inversion de tendance s'explique par les fortes hausses récentes des taux des hypothèques fixes et devrait se poursuivre", a indiqué la banque aux deux voiles dans son étude Moniteur immobilier suisse publiée jeudi.

Les frais hypothécaires restent certes plus faibles que les loyers comparables, mais les prix élevés de la propriété se retrouvent également dans les frais d'entretien plus importants. "En combinaison avec d'autres facteurs de coûts, les nouveaux acquéreurs paient depuis le 1er trimestre davantage que les locataires", a résumé la banque. Cette dernière estime que cette tendance devrait modérer la demande de logements en propriété.

S'ajoute à cela l'envolée des prix dans le secteur de la construction, conséquence des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et de la guerre en Ukraine. En octobre 2021 déjà, la hausse des prix avait atteint 4,6% sur un an, la plus forte hausse de prix depuis le début des mesures en 1998, a relevé Credit Suisse.

"Ce renchérissement s'est certainement poursuivi: au cours des dernières semaines, les prix de métaux industriels comme l'acier d'armature (+136% par rapport à 2019) et l'aluminium (+74%) ont véritablement explosé", a ajouté l'établissement, alors que l'inflation a atteint 2,5% en avril.

La situation risque de devenir difficile dans la construction. "Si le report de projets entiers par manque de matériaux de construction est jusqu'à présent resté exceptionnel, les maîtres d'ouvrage doivent se préparer à de nouvelles augmentations et de fortes fluctuations des prix et des délais", selon l'étude.

al/rp