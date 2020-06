Achiko : annonce une augmentation de capital de 4 millions de dollars US

Zurich, le 17 juin 2020 - Achiko Ltd. (ISIN KGY0101M1024), une société FinTech cotée au SIX Swiss Stock Exchange, a annoncé qu'elle avait conclu avec succès la souscription de PT Media Nusantara Citra Tbk (« MNC ») pour 2 millions de dollars US au prix de 1 dollar par action, ainsi qu'un accord avec une autre partie pour une facilité convertible de 2 millions de dollars US, à réaliser dans les 20 jours.

MNC est l'un des plus grands conglomérats d'Indonésie, avec des intérêts dans les médias, les services financiers et l'immobilier. Le groupe est surtout connu pour ses actifs de type média tels que RCTI et MNCTV, qui, ensemble, dominent la télévision et la radio en termes de portée et de production en Indonésie.

L'annonce fait suite aux progrès de l'entreprise avec sa plateforme Achiko et Teman Sehat, l'application de marché vertical du groupe comme solution pour les gouvernements afin de répondre à la pandémie de Covid-19. Cette crise de santé publique appelle à l'innovation dans les écosystèmes des tests et de la télémédecine. Achiko a l'intention de poursuivre ses autres applications de la plateforme dans le domaine du crédit à la consommation, des jeux et des divertissements et d'autres services plus tard dans l'année, en fonction des conditions du marché.

Les fonds seront appliqués à la commercialisation et à la promotion de la plateforme et au fonds de roulement général.

À propos d'Achiko

Fondée en 2018, Achiko (ISIN KGY0101M1024) est une société de type plate-forme Fintech cotée au SIX Swiss Stock Exchange (ACHI:SWX) qui possède et exploite des technologies qui permettent aux consommateurs de payer, leur propose des choses à faire et leur donne des raisons de rester grâce à une série de caractéristiques sociales attrayantes. Des fonctions sociales et de jeu seront ajoutées à la plateforme à partir du troisième et du quatrième trimestre 2020.

En affinant sa technologie et ses opérations en Indonésie d'abord, puis en les étendant à d'autres pays, l'entreprise vise ensuite à fournir des services dans toute une série de secteurs verticaux tels que les paiements de jeux, les achats immédiats et les paiements ultérieurs, les services de commerce électronique et d'autres encore, directement et indirectement.

Achiko a des actionnaires importants tels que le groupe MNC, la plus grande entreprise de médias en Asie du Sud-Est. Son actionnariat comprend également MOX, la plus grande société chinoise de capital-risque qui se concentre exclusivement sur le secteur de la téléphonie mobile et l'une des trois plus grandes sociétés mondiales de capital-risque dans ce domaine.

De plus amples informations sont disponibles sur le site investor.achiko.com.

Contacts Presse

Allemagne et Autriche

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51



Suisse

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

Décharge de responsabilité

Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko Ltd. et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko Ltd. soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko Ltd. fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.