Achiko : étend sa plate-forme pour s'attaquer au problème de la pandémie de Covid-19 en Indonésie.

Zurich, 4 juin 2020 - Achiko Ltd. (ISIN KGY0101M1024), une société FinTech cotée à la bourse suisse, a lancé son nouveau produit, « Teman Sahat » (http://temansehat.co), utilisé dès à présent pour des tests. Basé sur la plate-forme Achiko. Teman Sehat, qui signifie « mon aide-santé » en indonésien, est un ensemble d'applications interconnectées liées à la santé, à commencer par la saisie des résultats des tests Covid-19 et la recherche des contacts. Les premiers tests d'acceptation ont donné des résultats encourageants en Indonésie et Achiko prévoit des essais plus étendus en juin 2020.

Teman Sehat demande une petite participation financière lors de l'enregistrement sur place. Ces frais sont collectés par Achiko et alloués aux installations de soins de santé et de quarantaine ainsi qu'à l'éducation publique, en subventionnant les tests pour le Covid-19. Le résultat est affiché sur un badge temporaire qui vérifie l'état des tests des utilisateurs afin de pouvoir se rendre dans des zones sûres telles que l'embarquement dans un avion, le travail dans une usine de transformation alimentaire, les lieux de travail, les écoles et bien d'autres endroits. Achiko se réjouit de pouvoir faire état de la portée du marché, des frais moyens perçus, du nombre de tests et d'autres paramètres clés au cours des prochains mois.

Achiko n'effectuera pas elle-même de tests Covid-19, mais travaillera avec des partenaires pour organiser les tests, pour aider à subventionner les coûts des tests et pour rendre les résultats significatifs dans des endroits tels que les lieux de travail, les aéroports, les écoles, les établissements de soins pour personnes âgées et de nombreux autres où les risques et les conséquences de Covid-19 peuvent être dangereux.

L'approche de la plateforme Achiko s'est étendue des paiements aux innovations dans les secteurs verticaux de l'industrie tels que le commerce électronique et Buy Now / Pay Later, la gestion de patrimoine, les jeux et d'autres industries. L'écosystème Teman Sehat est un exemple de la façon dont Achiko répond aux défis et aux opportunités actuels dans les affaires et l'économie avec une solution qui vise à augmenter les bénéfices des tests tout en réduisant ou en compensant les coûts des tests, de la quarantaine, de l'éducation et des soins de santé.

Achiko envisage d'autres applications à inclure sur sa plate-forme telles que la télésanté, la billetterie ou le couponnage et se réjouit de construire et d'évaluer des extensions de produits au fur et à mesure que le temps passe. Les prochaines étapes consisteront à étendre l'empreinte contractuelle d'Achiko en Indonésie et à générer des services sur sa plate-forme. Achiko n'a plus de relation avec Trustscan Pte Ltd. et procède à la mise en place d'un ensemble de solutions alternatives.

À propos d'Achiko

Achiko (ISIN KGY0101M1024) est une plateforme commerciale qui crée des résultats mutuellement gagnants tant pour les entreprises que leurs clients qui cherchent à se divertir, à se connecter et à profiter d'expériences diverses et uniques. Elle est cotée au SIX Swiss Stock Exchange (ACHI:SW).

La plateforme de l'entreprise permet aux gens de payer pour des choses uniques et utiles à faire et se veut un lieu où il fait bon être. Pour ce faire, elle utilise une API ouverte et une plateforme de portefeuille extensible, commercialisée directement auprès des consommateurs et par l'intermédiaire des entreprises. Achiko ajoute continuellement des services supplémentaires, à la fois directement et par l'intermédiaire de partenaires, y compris le commerce électronique, le crédit à la consommation, l'épargne et, plus récemment, les soins de santé.

Achiko a des actionnaires importants tels que le groupe MNC, la plus grande société de médias en Asie du Sud-Est. Son actionnariat comprend également MOX, la plus grande société chinoise de capital-risque qui se concentre exclusivement sur le secteur de la téléphonie mobile et l'une des trois plus grandes sociétés mondiales de capital-risque dans ce domaine.

De plus amples informations sont disponibles sur le site investor.achiko.com

