Dans le cadre de son développement, Acofi Gestion annonce la promotion de deux membres de ses équipes. Arnaud Fraslin est nommé Directeur Recherche, Marketing et Communication. Il est par ailleurs en charge d’animer le comité ESG de la société. Benoit Méon prend la responsabilité du département Commercial & Relations Investisseurs.Arnaud Fraslin, 33 ans, a débuté sa carrière chez Standard & Poor's comme analyste crédit sur des entreprises européennes, dans les équipes de Leveraged Finance (2010-2012) puis Transports/Infrastructures (2012-2014). Il rejoint Acofi en 2014 en tant que Responsable Analyse financière. Il est diplômé de l'ESSEC et titulaire de la charte Chartered Financial Analyst (CFA).Benoit Méon, 37 ans, cumule plus de 10 ans d'expérience dans la fonction commerciale. Il a débuté sa carrière en 2007 dans les fonctions Middle Office de Société Générale pour rapidement intégrer une salle de marché en tant que commercial et chargé de relation clients. Précédemment, il occupait le poste de directeur commercial international au sein de SGGS et était en charge des pays scandinaves et de la Suisse. Il rejoint Acofi en 2016 en qualité de responsable des ventes institutionnelles. Il est titulaire du diplôme de l'Ecole Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand.