Acofi Gestion finance les projets hybrides du groupe ZE Energy

Acofi Gestion a conclu en avril un financement en dette junior et en bridge de 4 millions d'euros auprès du groupe ZE Energy via son fonds de prêt Predirec EnR 2. Il s'agit pour ce fonds de la première opération sur la technologie innovante des centrales solaires hybrides, combinant photovoltaïque et stockage, qui permettra de répondre aux défis d'intermittence et de stabilité du réseau liés aux énergies renouvelables.



Le fonds Predirec EnR 2, labellisé Greenfin, a un double objectif. D'une part, accompagner l'ensemble des acteurs industriels de la Transition Energétique en leur apportant des solutions de financement flexibles et d'autre part, proposer aux investisseurs institutionnels une stratégie d'investissement bas carbone permettant de participer à la lutte contre le réchauffement climatique.



Cette opération inaugure un partenariat avec ZE Energy, producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe et opère des centrales photovoltaïques hybrides.