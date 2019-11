Acofi Gestion réalise la première opération de crédit-bail en direct par un fonds de prêt

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'équipe de gestion du fonds Predirec ABL-2 d'Acofi, dédié au financement des entreprises de taille moyenne ayant un accès contraint aux financements bancaires ou obligataires classiques, a conclu le 31 octobre la première opération en direct de leasing pour un fonds de prêt. La société de gestion met en pratique les dispositions des décrets d'application de l'ordonnance du 4 octobre 2017 qui autorise, au-delà de l'octroi de prêt, les opérations de crédit-bail parmi les opérations possibles des OFS et des FPS.Apportée par ChetWode, partenaire historique d'Acofi, l'opération d'un montant de 2,3 millions d'euros porte sur le refinancement de deux parcs de machines d'usinage de pièces complexes pour le groupe SEEB. Ce groupe familial français de près de 250 salariés est spécialisé dans l'usinage et la fabrication d'équipements. La mise en place de cette opération permet au groupe de financer ses investissements à venir ainsi que l'augmentation de ses effectifs sur les 5 prochaines années (prévue pour près de 15%)." Cette enveloppe de financement va permettre au groupe d'accompagner l'évolution du marché de l'usinage vers une demande de pièces de plus en plus complexes qui nécessite d'importants investissements industriels et humains. Nous nous félicitons de la réalisation rapide de cette opération, permise par la mise en place d'un crédit-bail classique, un process de signature flexible et la réactivité des équipes d'Acofi et ChetWode " commente Bertrand Lajugie, Président du Directoire du Groupe Seeb.