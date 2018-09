Acofi Gestion renforce ses équipes Infrastructures EnR et Financement des entreprises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Camille Zimmermann et Antoine Riolacci ont rejoint la société Acofi Gestion, respectivement en qualité de responsable d'investissement Infrastructures et gérant Junior Fonds de financement aux entreprises. Camille Zimmermann a précédemment travaillé au sein du groupe espagnol Gas Natural Fenosa où elle occupait le poste de Chef du Département Stratégie et Marketing Europe depuis 2012.En 2010, après trois années passées au poste de consultante au sein du Cabinet de Conseil en Stratégie Oliver Wyman Financial Services, elle co-fonde DS development, un cabinet de stratégie et d'intermédiation financière spécialisé sur les small caps en Afrique.Camille Zimmermann est titulaire d'un Master en Management International de l'ESCP-EAP, d'un Master de la City University de Londres et du Diplom Kauffrau de Berlin.Antoine Riolacci a débuté chez Moody's Investors Service à Londres en 2012 pour développer des modèles statistiques et participer au processus de notation d'ABS. Il intègre en 2013 les équipes de WyeTree Asset Management à Londres en tant qu'Analyste puis Portfolio Manager.Antoine Riolacci est diplômé d'un Master en Management International de l'ESCP-EAP, d'un Master de la City University de Londres et du Diplom Kaufmann de Berlin et a validé le niveau II du programme CFA.